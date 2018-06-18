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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar Konuşur, Biz Ne Söylediysek Yaparız 

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde Ordu'da düzenlediği mitingde fındık üreticilerinin yüzünü güldürecek açıklamalarda bulundu. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar Konuşur, Biz Ne Söylediysek Yaparız 

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde Ordu'da düzenlediği mitingde fındık üreticilerinin yüzünü güldürecek açıklamalarda bulundu. 

18 Haziran 2018 Pazartesi 20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar Konuşur, Biz Ne Söylediysek Yaparız 

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde Ordu'da düzenlediği mitingde fındık üreticilerinin yüzünü güldürecek açıklamalarda bulundu. 

Ordu'lu çiftçilere yönelik 3 milyar doları aşan destek sağlandığını, 2002'den bu yana 46 bin vatandaşın İŞKUR vasıtasıyla iş sahibi olduğunu, TMO'nun fındık üreticilerinin yanında olduğunu söyleyen Erdoğan, "Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız olmak üzere fındıkla ilgili tüm kurumlarımız fındık üretiminin daha sağlıklı hale getirilmesi konusunda çok ciddi bir hazırlık içerisindedir. Siz muhalefetin esip gürlediğine bakmayın. Onlar sadece konuşur, biz ise ne söylediysek yaparız. Buradan söylüyorum, fındık üreticimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar Ordulu çiftçilerimize 3 katrilyonu (milyar) aşkın destek sağladık. 2002'den bu yana 46 bin vatandaşımızı İŞKUR aracılığı ile iş sahibi yaptık. Dolayısıyla TMO bu konuda fındık üreticisinin yanındadır. Kendileriyle toplantılarımı yaptım. Siz muhalefetin atıp tutmasına bakmayın. Bunlar yalanı rahat söyler. Bunların iktidarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Aman onların oyununa gelmeyin. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, arkasında olmaya devam edeceğiz. Hiç bu oyunlara gelmeyin ve şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla bükün" ifadelerini kullandı.  

Ordu'daki eski stadyumun yerine millet bahçesi yapılacağını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, "Ordu'da eski stadyumun yerini Millet Bahçesi yapacağız. Çevrecilik bizim işimiz. Solcular çevreden anlamaz. Solcular ağaç keser, hayvanları sakata çıkarır" ifadelerini kullandı.

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