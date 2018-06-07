Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet Kıraathaneleri Kuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Millet Kıraathaneleri ve Millet Bahçeleri kurulacağını söyledi.

Erdoğan, "Hatay'a 16 yılda 27.5 katrilyonluk yatırım yaptık. 7 bin 215 yeni derslik kazandırdık. Biz laf üretmiyoruz, icraat üretiyoruz. Biz icraat kadrosuyuz. Hatay'a bu yakışırdı. Hatay'a 25 bin seyircili bir stadyum kazandırıyoruz. Ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi Hatay'a da bir millet bahçesi yapacağız. Çocuklarınızı alıp gideceksiniz millet bahçesine orada yuvarlanacaksınız. Yeni bir projem var, Bay Muharrem çalmayacaksın ama. Millet kıraathaneleri kuracağız.

Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince, iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem, öyle değil, burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek ve kitabını alıp okuyacak. Bay Muharrem, 24 Haziran'da sen bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın onu söyle? Bırakıp gidecek misin onu söyle? Bay Kemal yapmadı, sen de onun talebesisin, senin yapacağına da biz güvenmiyoruz. Bay Muharrem'in, Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye yönelik bir şey bulamazsınız. CHP'nin genel başkanlık yarışını kaybetmiş şahıs, hiç yüzü kızarmadan ülkeyi yönetmeye talip oluyor. CHP delegelerinin genel başkanlık için bile yeterli görmediği bir şahsı 'gel buraya Muharrem, gel bakalım Muharrem' diyerek cumhurbaşkanlığına aday gösteriyor. Siyasi kariyerinde tek bir başarısı, tek bir becerisi, milletin faydasına tek bir dikili ağacı dahi olmayan birinden Türkiye'yi yönetmesini bekleyebilir miyiz?" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA