Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katılım Şimdiden Yüzde 50'yi Aştı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan ve torunları da yer aldı.

Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere katılımın oldukça yüksek olduğunu şimdiden yüzde 50'inin üzerinde bir katılım olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 50'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığı öğrendik. Katılım iyi görünüyor. Bu da demokrasimizin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Bu seçimin başka bir özelliği de var. Bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Ülkemiz inşallah bundan sonraki süreci çok rahat bir şekilde sürdürecektir. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının olmadığı öğrendik, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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