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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanser Olan Ünlü Sanatçıya Destek Çıktı

Daha önce bağırsak kanseri olan ve bunun karaciğere sıçraması ile birlikte yeniden hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Nuray Hafiftaş'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanser Olan Ünlü Sanatçıya Destek Çıktı

Daha önce bağırsak kanseri olan ve bunun karaciğere sıçraması ile birlikte yeniden hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Nuray Hafiftaş'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek geldi.

26 Ocak 2018 Cuma 22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanser Olan Ünlü Sanatçıya Destek Çıktı

Geçtiğimiz gün yapılan flaş açıklama ile ünlü sanatçı Nuray Hafiftaş'ın kanser olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kanser tedavisi görmekte olan usta sanatçı Nuray Hafiftaş için bir açıklama yaptı ve "Kendisi bizim hastamız. Şuan devlet elinde" dedi.

Usta sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz aylarda bağırsak kanserinin karaciğerine sıçramasıyla tekrar tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

Magazin yazarı Ali Eyüboğlu, Hafiftaş'la ilgili bilinmeyen bir gerçeği Beyaz Tv kanalında katılığı programda canlı yayında açıkladı. Eyüboğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Nuray Hafiftaş, Bağ-Kur emeklisi. Tedavi giderlerinin bir kısmını Bağ-Kur karşılıyor. Ama bu tip özel hastanelerde ameliyatlarda birçok şey ciddi bir masraf istiyor. Hastalığının ilk kısmındaki giderleri Abdülkadir Aksu karşılamış. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, İbrahim Kalın vasıtasıyla hastaneyi aramış 'Nuray Hafiftaş bizim hastamız. Şu anda devlet elinde' demiş"

Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu. Sanatçının son albümünde ise kendisine ait Be Hey Gafil ve "Yavrular isimli iki bestesi bulunuyor.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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