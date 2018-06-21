Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'de Teröristlerin Lider Kadrosu Vuruldu

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta seçim çalışmaları çerçevesinde düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, Kandil'in 20 uçakla 10 önemli noktasının vurulduğunu burada lider kadronun toplantı halinde yakalandığını söyledi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye yönelik eleştirilerini burada da sürdüren Erdoğan, "Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. İcraat mı istiyorsunuz laf mı istiyorsunuz? Öyleyse lafla peynir gemisi yürümez, bunu böyle biliniz. Bu oyunlara gelmeyelim. Artık bu oyunları bozma zamanıdır.

Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın diye 5 bin 517 yeni derslik yaptık. Son günlerde Bay Muharrem ile ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var mı? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş ya. Daha ne diyeyim ya? Bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir. Al birini vur öbürüne hepsi aynı. Pazar akşamı bunlara Osmanlı tokadı... Çıkarmışlar bazı sahte haber yapan medya grupları bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır. Eser ortada. İstanbul'da su yoktu, İstanbul'da hava kirliliği vardı. İstanbul'u biz temizledik. Bunların referansı neresi ya? Biz muhalefetin adayları gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz.

Önce milletimizin önüne 16 yıllık karnemizi koyuyoruz. Buradan Bay Muharrem'e sesleniyorum; Bay Kemal seni başından defetmek için aday yaptı. Aday oluyor ilk ziyaret ettiği yer, Edirne'de terör örgütünün arkasında olduğu kişi oluyor. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu terör örgütüyle bir arada olan kişiyi ziyaret eden kişiye nasıl eliniz oy verecek? Bu konuda Ankara'dan İstanbul'a sözde adalet yürüyüşü yapan Bay Kemal ile yanındaki terör örgütü yandaşlarını nasıl bir araya koyacaksınız?" dedi.

Kandil'de 35 önemli teröristin yok edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Kandil'i 20 uçakla 10 önemli noktayı ve bunların liderler toplantısını yakaladık. İkinci operasyonda o liderler toplantısında 35 tane önemli isimi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika'dan gelecek telefonları beklemiyoruz. Kararımızı verdiğimiz zaman adımımızı atarız. Afrin'de işi bitirdi, Cerablus'ta işi bitirdik. Şimdi Menbiç terör örgütünden boşaltılıyor. Orada bizim zırhlı taşıyıcılarımız var." ifadelerini kullandı.

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