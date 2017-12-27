Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esed Bir Teröristtir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El Sibsi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Suriye meselesinde Esed 'in olduğu bir çözümün mümkün olmadığını söyledi.

1 milyon suriyeliyi katleden Esad'ın bir terörist olduğunu söyleyen Erdoğan, "Devlet terörü estirmiş bir teröristtir. Suriye'de huzur yok ve Esed ile de bu huzur oraya gelmez" dedi. İsrail konusunda da kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı, Filistin'e desteğin bundan sonra da süreceğini belirterek, "Nereye gidersem gideyim söylüyorum ve bununla ilgili kitabım var... Dünya 5'ten büyüktür. Biz boşuna bunu söylemiyoruz. Bir ülke BMGK'yı kitleyebiliyor. O beş ülke arasında Müslüman ülke var mı? Yok. Kudüs için A, B ve C planlarımız vardı. B planı BM genel kuruluydu. Burada amacımıza ulaştık.

Dolar ve tehditle bu işin olmayacağı ortaya çıktı. Artık Filistin için adımlarımızı atacağız.Türkiye olarak bizim Filistin'de büyükelçi olarak görevlendirdiğimiz bir başkonsolos var. Yani Doğu Kudüs bizim için başkenttir. İsrail şu anda kendisi çalıp kendisi oynuyor. 10 tane ülke ile dünyayı yanınıza alamazsınız, alamadınız da gerçek ortada. Biz bu konuda kararlılığımızı sürdüreceğiz." dedi.

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