Cumhurbaşkanı Erdoğan: En Zayıf Halka İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü açılışında açıklamalarda bulundu. Deprem tehlikesine dikkat çeken Erdoğan, İstanbul'un burada en zayıf halka olarak ön plana çıktığını belirterek, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknolojideki tüm gelişmelere rağmen bırakın evreni henüz güneş sistemimizin bir kısmını bile çözemedik. Rasat çalışmaları insanlığın doğuşundan bugüne önemini koruyor. Kandilli ülkemizin en önemli deprem araştırma merkezidir. Deprem tahminleri afete hazırlık planımızın en kıymetli yardımcısıdır. Afetleri engellemek insan iradesini aşıyor olabilir ama, yıkımlarını azaltmak bizim elimizdedir. Tüm toplumu ve çocuklarımızı bilinçlendirme çalışmalarını da takdir ediyorum. Sultan Abdülhamid'in emriyle getirilen gözlem araçları 31 Mart vakasıyla talan edilmiştir. Bizim medeniyetimizde evreni gözlemlemek çok geniş yer tutar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ay, yıldızlar ve güneş sisteminden bahsedilmektedir.Deprem en zayıf halkanın konum ve nüfus nedeniyle İstanbul olduğunu kabul etmeliyiz. 1999 depreminin acısını unutmuş değiliz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın öncelikli amacı, depreme dayanıksız yerlerin öncelikle inşasıdır. Kaçınılmaz olan deprem geldiğinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de bölücülerin temizliğine yönelik süren operasyonlara da değinerek, an itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 250 olduğunu söyledi.

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