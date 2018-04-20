Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En Zayıf Halka İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü açılışında açıklamalarda bulundu.

banner396

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En Zayıf Halka İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü açılışında açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 17:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En Zayıf Halka İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü açılışında açıklamalarda bulundu.  Deprem tehlikesine dikkat çeken Erdoğan, İstanbul'un burada en zayıf halka olarak ön plana çıktığını belirterek, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknolojideki tüm gelişmelere rağmen bırakın evreni henüz güneş sistemimizin bir kısmını bile çözemedik. Rasat çalışmaları insanlığın doğuşundan bugüne önemini koruyor. Kandilli ülkemizin en önemli deprem araştırma merkezidir. Deprem tahminleri afete hazırlık planımızın en kıymetli yardımcısıdır. Afetleri engellemek insan iradesini aşıyor olabilir ama, yıkımlarını azaltmak bizim elimizdedir. Tüm toplumu ve çocuklarımızı bilinçlendirme çalışmalarını da takdir ediyorum. Sultan Abdülhamid'in emriyle getirilen gözlem araçları 31 Mart vakasıyla talan edilmiştir. Bizim medeniyetimizde evreni gözlemlemek çok geniş yer tutar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ay, yıldızlar ve güneş sisteminden bahsedilmektedir.Deprem en zayıf halkanın konum ve nüfus nedeniyle İstanbul olduğunu kabul etmeliyiz. 1999 depreminin acısını unutmuş değiliz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın öncelikli amacı, depreme dayanıksız yerlerin öncelikle inşasıdır. Kaçınılmaz olan deprem geldiğinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de bölücülerin temizliğine yönelik süren operasyonlara da değinerek, an itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 250 olduğunu söyledi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.04.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik ve Spor Bakanlığının 3 Bin Kişilik Alımı Ne Oldu?
Gençlik ve Spor Bakanlığının 3 Bin Kişilik Alımı Ne Oldu?
Özhaseki : Hepsinin Ankara'da Keyfi Yerinde, Yüksek Maaş Alıyorlar
Özhaseki : Hepsinin Ankara'da Keyfi Yerinde, Yüksek Maaş Alıyorlar
Başbakan'dan CHP Liderine 'Elini Çabuk Tut Yoksa Sıra Kalmayacak'
Başbakan'dan CHP Liderine 'Elini Çabuk Tut Yoksa Sıra Kalmayacak'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim