Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Akkuyu Nükleer Santrali'nin Temeli Atılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinde bulunan heabındna bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali hakkında son durumu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız."

Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.

Halen, dünya genelinde 31 ülkede 450 nükleer santral işletme halindeyken, 55 nükleer santral inşa halinde bulunuyor. Akkuyu NGS ile inşa halindeki santral sayısı 56 olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA