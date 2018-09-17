cumhurbaşkanı erdoğan dan reza zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayıp açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Reza Zarrab'ın New York’taki lüks bir restoranda suşi yerken görüntülenmesinden sonra, davayı yakından takip eden Amerikalı hukukçuların Zarrab'ın serbest kalmasının hukuken mümkün olmadığını söylemelerine dair şunları söyledi:

“Zarrab'ın serbest kalması mümkün değil, mümkün olur mu? Bir taraftan öyle diyorlar, şu diyorlar, kelepçeli diyorlar ama demek ki orada bu kelepçelerin dışında başka kelepçeler de var. Demek ki o hukukçular bu işi iyi bilmiyor, çünkü görüntülendiği yanındaki bayan onun avukatı zaten.” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA