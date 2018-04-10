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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Petrol Zengini Ülkelere Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen TİKA Koordinatörlerini kabul töreninde gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Petrol Zengini Ülkelere Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen TİKA Koordinatörlerini kabul töreninde gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

10 Nisan 2018 Salı 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Petrol Zengini Ülkelere Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen TİKA Koordinatörlerini kabul töreninde gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada insani yardım konusunda Türkiye'nin konumuna dikkat çekerek, " Türkiye 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ABD'nin arkasında ikinci sırada. Milli gelire baktığımız zaman dünyada birinci sıradayız. ABD sağda solda konuşuyor, rakamlar ortada. Bir yıl diğer ülkelerin yardımlarında büyük bir artış olmazsa 7,2 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ilk sıraya çıkma ihtimalimiz var." derken, ekonomik güçleriyle Türkiye'nin önünde olan ülkelerin isteseler dünyadaki açlığın önüne geçebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, petrol zengini müslüman ülkelere de çağrıda bulunarak, fakir ülkelere yardımda bulunmalarını istedi. Erdoğan, "Ben daha da ileri gidiyorum. Özellikle Müslüman ülkelere, petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum. Salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz. Hep söylenir ya 'batıda israf edilen yiyecekle, dünyanın kalanındaki tüm açlar doyar' Aynı benzetmeyi şöyle de yapabiliriz. 'Batının ortalığı karıştırmak, terör örgütlerini kışkırtmak için harcadığı parayla dünyanın kalanını asgari refah seviyesine ulaştırmak mümkündür. Silahlanmaya harcanan paralar, dünyanın değişik yerlerindeki yağdırılan bombalar... Sadece şu Ortadoğu'da harcanan paralar. Sadece savaş için harcamalar dünyadaki o garip halkları ihya eder." dedi.

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