Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bundan Sonra Başkan Diyebilirsiniz

İYİ Partili ve CHP'li Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Oturarak Karşıladı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'ye gelerek yemin etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı mazbatasını İYİ Partili Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz takdim etti. Durmuş Yılmaz, Erdoğan'ı davet ederken 'Cumhurbaşkanı ayakta karşılanacak, yemini ayakta dinlenecek' uyarısında bulundu. İYİ Parti ve CHP'li milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oturarak karşıladı, yemin sırasında da ayağa kalkmadılar. MHP ve AK Partili Milletvekilleri Erdoğan'ı yeminden sonra dakikalarca ayakta alkışladı. Daha sonra mecliste İstiklal Marşı okundu.
Bu arada yemin töreninden sonra bazı basın mensuplarının 'Bundan sonra size Başkanım mı diyelim, Cumhurbaşkanım mı efendim' şeklindeki soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Başkanım diyebilirsiniz' dedi.
KPSSCAFE - ANKARA
Rabbim uzun ömürler nasip etsin BAŞKANIM :)
Hayırlı olsun reis
Ya seversin, sevmezsin.. Ama saygı duymak zorundasın. Bi de bizi temsil ediyorlar güya milletvekillerimiz .s
Daha milletin kendi iradesiyle sectigi halkın adamına saygıları yok kendilerine nasil saygıları olsun
Ee sonuç
başkanım idam isteriz
ALLAH SENİ MÜSLÜMAN ALEMİNİN BAŞINDAN EKSİK ETMESİN SAYIN BAŞKANIM RABBİM BİZE BU GÜNLERİDE GÖSTERDİYA HAMDOLSUN ELHAMDÜLİLLAH BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAANDA OYDU VARSIN ONLAR SİZİ OTURARAK KARŞILASINLAR FESATLIKLARINDA BOĞULSUNLAR EĞER KENDİLERİNE BİRAZCIK SAYGILARI OLSATÇYDI DİYECEĞİM AMA ONLADA O DA YOK MALESEF ONLARIN AHLAK YAPINA KALMIŞ BİŞEY ARTIK NE DİYELİM GÜYA MİLLETİ TEMSİL EDECEKER YA HEPSİ LAFTA BEN ONLARA ONU YAKIŞTIRIYORUM NE DİYELİM ALLAH HERKESİN KALBİNR GÖRE VERSİN VERİYORDA ZATEN RABBİME HAMDOSUN