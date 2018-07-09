Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bundan Sonra Başkan Diyebilirsiniz

İYİ Partili ve CHP'li Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Oturarak Karşıladı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'ye gelerek yemin etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı mazbatasını İYİ Partili Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz takdim etti. Durmuş Yılmaz, Erdoğan'ı davet ederken 'Cumhurbaşkanı ayakta karşılanacak, yemini ayakta dinlenecek' uyarısında bulundu. İYİ Parti ve CHP'li milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oturarak karşıladı, yemin sırasında da ayağa kalkmadılar. MHP ve AK Partili Milletvekilleri Erdoğan'ı yeminden sonra dakikalarca ayakta alkışladı. Daha sonra mecliste İstiklal Marşı okundu.

Bu arada yemin töreninden sonra bazı basın mensuplarının 'Bundan sonra size Başkanım mı diyelim, Cumhurbaşkanım mı efendim' şeklindeki soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Başkanım diyebilirsiniz' dedi.

KPSSCAFE - ANKARA