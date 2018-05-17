Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Meclis 2. Kurucu Meclistir

Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bugünkü meclisin kurucu 2. meclis olduğunu söyledi.

"Benim gözümde bu meclis, ikinci kurucu meclistir. Önümüzde çok hayati bir imtihan var. " şeklinde konuşan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti"Mecliste ortaya koyduğunuz dayanışma takdire şayandı. Milletimizin desteğini alarak tarihi değişimi hayata geçirdik. Anayasa değişikliğinin verdiği imkanları kulanarak genel başkanlık görevini yeniden üstlendik.51 il kongremize iştirak ettim. Ocak ayınca hayati bir adım attık.

Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. ÖSO ile birlikte sürdürdüğümüz bu harekatı dünyaya örnek olacak şekilde bitirdik.Erken seçim fısıltısı adete tüpten çıkan macun gibidir, bir daha eski duruma döndürülemez. Bizlerin nasıl hassasiyet gösterdiğini sizler de biliyorsunuz.Sayın Bahçeli'nin konuşmasını duyduğumuz an bu konuyu ülkemizin gündeminden çıkarmaya karar vardik. Bahçeli ile yaptığımız görüşmenin ardından 24 Haziran erken seçim tarihini milletimize açıkladık".

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