Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Meclis 2. Kurucu Meclistir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez'de partisinin milletvekillerine verilen iftarda konuştu.

banner396

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Meclis 2. Kurucu Meclistir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez'de partisinin milletvekillerine verilen iftarda konuştu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 21:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Meclis 2. Kurucu Meclistir

Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bugünkü meclisin kurucu 2. meclis olduğunu söyledi.

"Benim gözümde bu meclis, ikinci kurucu meclistir. Önümüzde çok hayati bir imtihan var. " şeklinde konuşan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti"Mecliste ortaya koyduğunuz dayanışma takdire şayandı. Milletimizin desteğini alarak tarihi değişimi hayata geçirdik. Anayasa değişikliğinin verdiği imkanları kulanarak genel başkanlık görevini yeniden üstlendik.51 il kongremize iştirak ettim. Ocak ayınca hayati bir adım attık.

Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. ÖSO ile birlikte sürdürdüğümüz bu harekatı dünyaya örnek olacak şekilde bitirdik.Erken seçim fısıltısı adete tüpten çıkan macun gibidir, bir daha eski duruma döndürülemez. Bizlerin nasıl hassasiyet gösterdiğini sizler de biliyorsunuz.Sayın Bahçeli'nin konuşmasını duyduğumuz an bu konuyu ülkemizin gündeminden çıkarmaya karar vardik. Bahçeli ile yaptığımız görüşmenin ardından 24 Haziran erken seçim tarihini milletimize açıkladık".

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY 10 Bin Personel Alımı Yapacak!
THY 10 Bin Personel Alımı Yapacak!
Küçükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Dehşeti!
Küçükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Dehşeti!
Son Dakika Haberi: Erzincan'da Feci Kaza: 2 Ölü , 16 Yaralı
Son Dakika Haberi: Erzincan'da Feci Kaza: 2 Ölü , 16 Yaralı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim