Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başkomutanınız Önden Gidecek"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Amasya 6. Olağan İl Kongresine katıldı ve burada 9. günü devam eden Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre toplantısına gelen gençlere seslenerek, Türkiye'nin geleceği, Devletin Bekası, Milletin huzuru için mücadelede en ön safta yer alıp almayacaklarını sordu.

Afrin harekatıyla ilgili Komuta Kademesine ihtiyaç olup olmadığını sorduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Henüz yok, biz yeteriz' yanıtını aldığını, ihtiyaç olması halinde en önden gideceğini söyledi. Erdoğan, "Komuta kademesine 'ihtiyacımız var mı' dedim, komuta kademesi 'henüz yok, şuanda biz yeteriz' dediler. 'İhtiyaç var' dedikleri anda önce Genel Başkanınız, Başkomutan önde gidecek, sizde arkadan geleceksiniz.ÖSO ordusunda ve Mehmetlerimizde toplamda 20 şehidimiz var, 7 tanesi Mehmet'imiz, diğerleri ÖSO'dan. Rabbim onları sevgili peygamberimize komşu yaptı, inşallah bizleri de aynı makama layık kılsın. Bu yolda kararlıyız. Bizim sözümüz var. Bu işi başaracağız. Zira biz Afrin'e zevk için gitmedik. Şuanda 3.5 milyon Suriyeli bizim ülkemizde. Er Rai, Cerablus, El Bab, 2 bin kilometrekarelik bu alanı şuanda biz kontrol ediyoruz. Ne kadarı döndü geri? Şuan itibariyle 130 bin mülteci geri dönüyor. Afrin'de halledildiği zaman oraya da dönmeye başlayacaklar, İdlib'e de dönmeye başlayacaklar. Bizim gözümüz yok bu topraklarda. Biz batının herhangi bir ülkesi değiliz, biz Türk'üz ve Türkiye'yiz. Bu yolculuğa böyle çıktık" dedi.

KSPSCAFE.COM.TR - ANKARA