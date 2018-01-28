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Cumhurbaşkanı Erdoğan Az Önce Açıkladı "20 Şehidimiz Var, Burseye Tepesini Düşüreceğiz"

Çorum İl Kongresine katılmak için şehre giden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bölücü terör örgütü PKK PYD'ye yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatına dair açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Az Önce Açıkladı "20 Şehidimiz Var, Burseye Tepesini Düşüreceğiz"

Çorum İl Kongresine katılmak için şehre giden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bölücü terör örgütü PKK PYD'ye yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatına dair açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2018 Pazar 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Az Önce Açıkladı "20 Şehidimiz Var, Burseye Tepesini Düşüreceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Az Önce Açıkladı "20 Şehidimiz Var, Burseye Tepesini Düşüreceğiz"

Çorum İl Kongresine katılmak için şehre giden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bölücü terör örgütü PKK PYD'ye yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatına dair açıklamalarda bulundu.

Operasyonun 9. gününde bölücü 484 hainin öldürüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'dan 20 şehit olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bak, 9. gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz. Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAk Parti
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