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Cumhurbaşkanı Duyurmuştu, Düzenleme TBMM'ye Sunuldu! Kökten Değişiyor!

Yardımcı Doçentlikle ilgili kanun değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi. Doktor öğretim üyesi düzenlemesiyle doçentlik sürecinde köklü değişikliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Duyurmuştu, Düzenleme TBMM'ye Sunuldu! Kökten Değişiyor!

Yardımcı Doçentlikle ilgili kanun değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi. Doktor öğretim üyesi düzenlemesiyle doçentlik sürecinde köklü değişikliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 20:39
Cumhurbaşkanı Duyurmuştu, Düzenleme TBMM'ye Sunuldu! Kökten Değişiyor!
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Cumhurbaşkanı Duyurmuştu, Düzenleme TBMM'ye Sunuldu! Kökten Değişiyor!

Yardımcı Doçentlikle ilgili kanun değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi. Doktor öğretim üyesi düzenlemesiyle doçentlik sürecinde köklü değişikliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Yardımcı Doçent kavramının kaldırılmasını kapsayan kanun teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifinde yardımcı doçentlik kadrosu yerine doktor öğretim üyesi kadrosu ihdas edileceği belirtiliyor. Yapılacak düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçişin daha hızlanması bekleniyor. Dokto öğretim üyesi düzenlemesiyle doçentlik sürecinde köklü değişikliklerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımcı doçentliğin kaldırılmasıyla ilgili, "YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz." demişti.

Yardımcı doçent unvanının kaldırılmasıyla ilgili görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 31.01.2018 20:45
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıYardımcı Doçentlik
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