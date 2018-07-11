Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağış miktarları ne kadar?

Vatandaşlar tarafından 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağış rakamlarına göre, en çok bağışı 25.8 milyon lirayla CHP'nin adayı Muharrem İnce topladı. İnce, bir önceki seçimde aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun topladığı 8.5 milyon liralık bağış toplamını 3'e katladı.

banner396

Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağış miktarları ne kadar?

Vatandaşlar tarafından 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağış rakamlarına göre, en çok bağışı 25.8 milyon lirayla CHP'nin adayı Muharrem İnce topladı. İnce, bir önceki seçimde aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun topladığı 8.5 milyon liralık bağış toplamını 3'e katladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:08
Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağış miktarları ne kadar?

24 Haziran seçiminde yarışan cumhurbaşkanı adaylarına vatandaşlar tarafından yapılan bağış rakamları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hariç tutulduğunda en çok bağışı 25.8 milyon lira ile CHP'nin adayı Muharrem İnce topladı. 143 bin kişinin bağışta bulunduğu İnce, bu tutarla, bir önceki seçimde CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun topladığı 8.5 milyon liralık bağış toplamını 3'e katladı.

Dünya'dan Tamer Işıtır'ın haberine göre, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e ise yaklaşık 17 bin kişi 5.4 milyon liralık bağışta bulundu. İnce'den sonra en çok bağışı alan Akşener'i, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu izledi. 805 bin lira bağış toplayan Karamollaoğlu'na bağış yapan kişi sayısı 2543 oldu.

2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olan ve cezaevinde tutuklu bulunduğu için sınırlı bir kampanya dönemi geçiren HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 3 bin kişi toplamda 489 bin lira bağış yaptı. Demirtaş, 2014'te bu rakam 1.2 milyon liraydı.

Vatan Partisi'nden aday gösterilen Doğu Perinçek'e ise bine yakın vatandaş yardım yaptı. Perinçek'e yapılan toplam bağış tutarı 300 bin lirayı buldu.

HARCANMAYAN BAĞIŞ HAZİNE'YE GİDECEK

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilgili kararı uyarınca adaylar, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış alabildi. Adaylara, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyruğundan olmayan gerçek kişilerden bağış yapılmadı.

Adaylar sadece nakdi yardım alabildi. Bir kişinin her bir adaya yapabileceği yardım tutarı, en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 13 bin 916 lirayı geçmedi.

Adaylar 2 bin liraya kadar nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alırken, bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların ‘Seçim Hesabı' olarak açtırdıkları ve YSK'ya bildirdikleri banka hesabına bağışçı tarafından yatırıldı. Söz konusu sürede, bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedildi. Bağış tutarları YSK tarafından 14 Ağustos'a kadar kamuoyuyla paylaşılacak. Bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım ise Hazineye intikal ettirilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynaklar;

Sputnik
DHA
 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Muharrem İnce'den Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Muharrem İnce'den Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
2 Çocuk Annesinin Şehit Aileleri İçin Bağışı ve Mektubu Sosyal Medyada Gündem Oldu
2 Çocuk Annesinin Şehit Aileleri İçin Bağışı ve Mektubu Sosyal Medyada Gündem Oldu
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Adayları Bağış MiktarlarıCumhurbaşkanı Adaylarına Yapılan Bağış Miktarları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arabada Para Sayan Adama Önce Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince..
Arabada Para Sayan Adama Önce Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince..
Öğretmenlerin eş durumu atamaları ne zaman gerçekleşecek?
Öğretmenlerin eş durumu atamaları ne zaman gerçekleşecek?
Evli Kadına Önce Cinsel İçerikli Mesajlar Yolladı, Daha Sonra..
Evli Kadına Önce Cinsel İçerikli Mesajlar Yolladı, Daha Sonra..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim