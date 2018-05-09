Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den 'En Çılgın Proje' Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Edirne'deki seçim mitinginde konuşuyor. İnce'ye adı Cumhurbaşkanı adayları arasında anılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen ve eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Kurucularından Abdüllatif Şener'de eşlik ediyor. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu akşam ziyaret edeceğini söyleyen İnce, "Az önce cevap geldi Sayın Erdoğan ile bu akşam saat 21.00'de parti genel merkezinde kabul edeceklermiş. Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim" dedi.

İnce'nin konuşmasından satır başları :

Bizim çılgın projemiz var diyor. Nedir o, Kanal İstanbul. Ya bundan 40-50 sene önce ilk köprüyü Demirel, ikinciyi Özal, üçüncüyü Erdoğan yaptı, dördüncüyü de gelir İnce yapar. Ne olacak.

Dün Erdoğan, 'Gariban aday' diyor; neredeyse aynı maaşı alıyoruz, ben gariban oluyorum da sen nasıl zengin oldun o maaşla? Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim.

Benim en çılgın projem huzur içinde, barış içinde yaşamak.

Er meydanında palavra yok, er meydanında birinin elini bağlamak yok. Televizyonları, uçakları, örtülü ödeneği eline al; çıkın karşıma. Ben öyle yapmadım, gittim makamlarına başarılar diledim.

Şimdi, az önce cevap geldi. Sayın Erdoğan bu akşam 21:00'de kabul edeceklermiş. Şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim. Benim derdim Türkiye, benim derdim uzlaşmak. Beraber yaşamak. Sen ben yok, ayrı gayrı yok.

Türkiye'deki tüm sınavlarda (KPSS, Uzmanlık aklına ne geliyorsa) tüm bu sınavların hiç birinden ücret alınmayacak. Eğer 80 milyonluk bir ülke kendi evlatlarına sınava sokacağı zaman o sınavdan para alıyorsa, bu utanılacak bir durumdur. Bu utanılacak bir durumdur. Sınav parası mı olur.

Gençlere 500 lira vereceğiz, diyorlar ki 'nereden bulacaksın parayı' sarayın ışıklarını kısacağım. 6 ay halka açacağım orayı , ben Çankaya'ya gideceğim, daha sonra sarayı ülkede ilk 5 bine giren gençlere vereceğim, bilim yuvası olacak orası.

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