Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den 'En Çılgın Proje' Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Edirne'deki seçim mitinginde konuşuyor.

banner396

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den 'En Çılgın Proje' Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Edirne'deki seçim mitinginde konuşuyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:07
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den 'En Çılgın Proje' Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Edirne'deki seçim mitinginde konuşuyor. İnce'ye adı Cumhurbaşkanı adayları arasında anılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen ve eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Kurucularından Abdüllatif Şener'de eşlik ediyor. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu akşam ziyaret edeceğini söyleyen İnce, "Az önce cevap geldi Sayın Erdoğan ile bu akşam saat 21.00'de parti genel merkezinde kabul edeceklermiş. Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim" dedi.

İnce'nin konuşmasından satır başları : 

  • Bizim çılgın projemiz var diyor. Nedir o, Kanal İstanbul. Ya bundan 40-50 sene önce ilk köprüyü Demirel, ikinciyi Özal, üçüncüyü Erdoğan yaptı, dördüncüyü de gelir İnce yapar. Ne olacak.
  • Dün Erdoğan, 'Gariban aday' diyor; neredeyse aynı maaşı alıyoruz, ben gariban oluyorum da sen nasıl zengin oldun o maaşla? Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim.
  • Benim en çılgın projem huzur içinde, barış içinde yaşamak.
  • Er meydanında palavra yok, er meydanında birinin elini bağlamak yok. Televizyonları, uçakları, örtülü ödeneği eline al; çıkın karşıma. Ben öyle yapmadım, gittim makamlarına başarılar diledim.
  • Şimdi, az önce cevap geldi. Sayın Erdoğan bu akşam 21:00'de kabul edeceklermiş. Şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim. Benim derdim Türkiye, benim derdim uzlaşmak. Beraber yaşamak. Sen ben yok, ayrı gayrı yok.
  • Türkiye'deki tüm sınavlarda (KPSS, Uzmanlık aklına ne geliyorsa) tüm bu sınavların hiç birinden ücret alınmayacak. Eğer 80 milyonluk bir ülke kendi evlatlarına sınava sokacağı zaman o sınavdan para alıyorsa, bu utanılacak bir durumdur. Bu utanılacak bir durumdur. Sınav parası mı olur. 
  • Gençlere 500 lira vereceğiz, diyorlar ki 'nereden bulacaksın parayı' sarayın ışıklarını kısacağım. 6 ay halka açacağım orayı , ben Çankaya'ya gideceğim, daha sonra sarayı ülkede ilk 5 bine giren gençlere vereceğim, bilim yuvası olacak orası.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.05.2018 16:14
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem InceMuharrem Ince çılgın Proje Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş Teklif: İl ve İlçe Sayısı Artacak mı?
Flaş Teklif: İl ve İlçe Sayısı Artacak mı?
Şırnak'tan Acı Haber: Sel Sularına Kapılan 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Şırnak'tan Acı Haber: Sel Sularına Kapılan 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Twitter'daki 'DEVAM' Paylaşımları Neden Silindi? Flaş Açıklama
Twitter'daki 'DEVAM' Paylaşımları Neden Silindi? Flaş Açıklama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim