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Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 'Yalaka Basın Bunu Yazın Bir Kenara'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine az yer veren medya kuruluşlarını çok sert bir dille eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 'Yalaka Basın Bunu Yazın Bir Kenara'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine az yer veren medya kuruluşlarını çok sert bir dille eleştirdi.

25 Mayıs 2018 Cuma 15:33
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 'Yalaka Basın Bunu Yazın Bir Kenara'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine az yer veren medya kuruluşlarını çok sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde basında yalakalığa yer vermeyeceğini söyleyen İnce, Doğan Medya'nın satışında Ziraat Bankası'nca verildiği öne sürülen krediye de değinerek 'Çiftçilere kredi vereceğine, bir kişiye veriyorsun' dedi.

İnce, "Şimdi bakalım bu mitingi hangi kanal gösterecek. Özel kanallar bile TRT’den daha iyi. Biz medya derken medya emekçilerini kastetmiyoruz. Patronları ve kuklaları kastediyoruz. Hepimiz elektrik faturalarında TRT payı ödemiyor muyuz, niye göstermiyorsun? Babanın çiftliği mi orası? TRT'ye hakkımız haram olsun mu? Boğazında kalsın mı TRT’nin? Onu da adam edeceğiz merak etmeyin. Öyle borazanlık yok. Allah’ın izni milletein isteğiyle cumhurbaşkanı olduğum zaman o yalaka takımı benim de borazanlığımı yapmak isteyecek. Ama şundan enin olun o yalaka takımına bana da borazanlık yaptırmayacağım. Adil olacaklar adil." dedi.

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