Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'den 'FETÖ' Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Burada gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, kendisi hakkında FETÖ'cü diyenlere yönelik 'Elinde bilgi belge olan savcılığa gitsin, eğer iftira atıyorlarsa, bu iftiraları atanlar şerefsizdir' dedi.

Meral Akşener , "2,5 yıldır bana FETÖ'cü iması yapılıyor. MHP'nin Genel Başkan Adaylığından itibaren başlayan bir süreç bu. Bu insanlar siyasetçi kılıklı insanlar, devamlı dedikodu yaptılar, ellerinde bir belge ve bilgiyi götüremediler. Sonuç itibariyle ancak dedikodu, sonra iftira haline geldi.

İftira haline geldikten sonra seyircilerimizden özür dileyerek söylüyorum, elinde bilgi ve belge olanlar derhal savcılıklara başvursunlar, iftiralarını ispatlayamayanlar şerefsizdir dedim. İki yıldır ispatlayamadılar, şerefsiz olarak geziyorlar. Bizim örgütümüzün içinde FETÖ'cülükten tutuklanan yok, parti üyemiz bir ağır ceza hakimi, Kerim Yılmaz diye bir ceza hakimi, yıllarca fetöcülerle mücadele etmiş bir arkadaşımız, bu Halk Bankasıyla ilgili bir tweet attı, bunla ilgili Halkbankası mahkemeye verdi, şimdi arkadaşımız tutuklu. Şimdi FETÖ mücadelesi yapıldığı iddia ediliyor. Habire aldatılan bu arkadaşlar teflon tava gibiler.

Kadınlar bilir, teflon tava çizilmeye başladığı zaman yemekler tutar. Şimdi bu teflon tavayı atma zamanı geldi, çünkü çizildi. İsmail Kahraman bey biz kendisiyle mahkemeliğiz. Bir iftarda bana Meral Kılıçdaroğlu dedi. Ben kendisine bir mektup yazdım orada belam dedim. Belam dini bir tanımdır. Bu arada beni FETÖ'cülükle suçladı. Ortaya çıktı ki damadı fetöcü, damadın hastaneye kayyum atandı o da başka damadı. Tayyip Beyin damadı fetö okulundan mezun oldu. Bir taraftan fetö mücadele yapılıyor, bir taraftan Meral Akşener FETÖ'cü deniliyor, çaycısı, çorbacısı hapis, ticaret erbabı parayı bastırdı gitti. Harp okulu öğrencileri, 5 günlük er , komutanı şuraya gidin dese hayır diyemez. Komutanlar nerede? çocuklar içeride. "