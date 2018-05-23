Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener: Gençler İş Bulamıyor, Atanamıyor , Çiftçi Perişan, Dolar TOTO Oynanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Isparta'da halka seslendi.

Konuşmasına başka bir konuyla başlamaya hazırlandığını fakat dolar fiyatlarını gördükten sonra konuşmasını değiştirdiğini söyleyen Akşener, büyük bir endişe olduğunu belirterek, "Ekonominin alarm verdiği, sanayicilerin yeniden yapılandırmaya gitme endişesi taşıdığı. Bırakın yatırım yapmayı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir güven. Eğer siz ekonomiyi kendi gönlünüzün hoş edildiği bir şeye çevirirseniz ülkeyi batırırsınız" ifadelerini kullandı.

Hükümetin seçimlerden sonra döviz fiyatlarının düşeceğine yönelik açıklamalarını sert bir dille eleştiren Akşener, '"24 Haziran'dan sonra doları düşüreceğim' diyor. Hadi oradan. Şimdi düşürün milleti perişan etmeyin. Hemen OHAL'i kaldırın. Ekonominin ellerini kollarını serbest bırakın. Nobel Ödülü verecekler mübareğe. Ekonomiyi düzenleyecek, doları düşürecek. Bunu yapabilirsen Ekonomi Nobeli'ne seni ben aday göstereceğim" şeklinde konuştu. İşsizlik rakamlarına ve ekonomideki gidişata dikkat çeken İYİ Parti Lideri konuşmasını şu şekilde sürdürdü, "10 milyonu buldu işsizlik. Bunların yüzde 26'sı genç yüzde 36'sı kadın. Bir arkadaşımla konuştum dedi ki 'uyar bu arkadaşı dolar bu kafayla gidilirse 6 liraya gelir.' 5 oldu mu? 4.88'di ben geldiğimde, dolar toto oynuyoruz şu anda. Benzininden mazotuna, gıdasından giyim eşyasına kadar her konuda zam yiyeceksiniz. Zam yiyeceğiz. Çiftçi zaten öldü can çekişiyor.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra İYİ Parti iktidar olduktan sonra 5 yıl sonunda Türkiye ithal eden bir ülke olmaktan çıkacak. Türkiye'nin gıdasını kendine yetmesini sağlayacak. Bunlar çiftçi düşmanı. Tarlayı çiftçiye küstürdüler. Öğretmenler sağlıkçılar atanamıyor.YÖK'ü kapatacağım. Bütün yetkilerini üniversitelere vereceğim. Binalar harika içinde, bilim yok. Adalet sarayları muhteşem, ama içinde adalet yok adalet.Devlet öğrencisini okutmak, barındırmak zorundadır. Türkiye'de 4.5 milyon kredi borcuyla tahkikata uğrayan insan var. 8 milyar Türk Lirası ediyor tamamı. Bu insanların borçlarını siliyoruz." dedi.

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