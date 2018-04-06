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Çukurca'da Patlamada 2 Şehidimiz Var: Şehitlerin İsimleri Açıklandı

Son dakika.. Hakkari'nin Çukurca İlçesinde askerlerimizin geçişi sırasında patlama oldu. EYP'nin infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 askerimiz şehit oldu.

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Çukurca'da Patlamada 2 Şehidimiz Var: Şehitlerin İsimleri Açıklandı

Son dakika.. Hakkari'nin Çukurca İlçesinde askerlerimizin geçişi sırasında patlama oldu. EYP'nin infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 askerimiz şehit oldu.

06 Nisan 2018 Cuma 16:50
Çukurca'da Patlamada 2 Şehidimiz Var: Şehitlerin İsimleri Açıklandı

Son dakika haberi Hakkari'den geldi. Edinilen bilgilere göre Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı.

Alınan son bilgilere görer bugün öğlen saatlerinde Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında meydana gelen acı olayda, bölgede terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler, daha önceden yola döşediği EYP'yi inflak etti.

el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, teröristlerin yakalanarak etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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