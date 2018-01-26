Çukur Yeni Bölüm 2. Fragmanı Yayımlandı (Çukur Yeni Bölümü Hangi Gün Saat Kaçta?)

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni bölüm ikinci fragmanı izleyici ile buluştu.

Ekranların reyting rekoru kıran dizisi Çukur'un 14. bölüm ilk fragmanı geçtiğimiz gün yayımlanmıştı. İlk fragmanı büyük heyecan ve merak uyandıran Çukur'un yeni bölüm fragmanının ikinci kısmı da yayımlandı. Yayımlanan ikinci kızımda Yamaç büyük bir şok yaşıyor. Peki Çukur'un yeni bölüm fragmanının nasıl izlerim? Çukur 14. bölüm ne zaman yayımlanacak? Çukur saat kaçta yayınlanacak? Çukur'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Yamaç Vartolu'nun kardeşi olduğunu öğrenecek mi?

Çukur'un yeni bölüm fragmanında Kasım hapisten çıkıyor. Paşa Kasım'ı hapisteyken öldüremedi. Aliço ise Paşa'yı adım adım takip etti ve hapiste Kasım'a suikast düzenleyenin Paşa olduğunu Yamaç'a söyledi. Yamaç yeni bölümde Paşa'nın neden Kasım'a suikast duzenlediğini öğrenmek ister. Ancak paşa silahı kafasına dayar ve gerçeği söylemektense canına kıymayı tercih eder. Ancak Yamaç son anda Paşa'nın elini tutar ve silah bir el ateş alır. Kimin vurulduğu ise görülmemektedir.

Öte yandan vurulan Kasım hastaneye kaldırılır. Yayımlanan fragmanın ikinci kısımında ise Yamaç doktorun Kasım'ı uyandırmasını ister. Kasım uyanınca Salih olarak öğrendiği kişinin annesinin kim olduğunu sorar. Kasım ise zor da olsa onun annesinin Mihriban olduğunu söyler. Gerçeği öğrenen Yamaç gözyaşlarına boğulur. Yamaç artık Vartolu'nun İdris'in oğlu olduğunu öğrenir.

Bu durum karşısında Yamaç'ın ne yapacağı ise büyük merak konusu. Peki Paşa öldü mü? Kasım tüm olanları anlatacak mı? Yoksa Vartolu Kasım'ı öldürecek mi? İdris olanlar karşısında ne yapacak? Vartolu'nun kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç'ın bu duruma tepkisi ne olacak? Yamaç bundan sonra ne yapacak?

Tüm bu soruların cevabı 29 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 20,00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak Çukur'un yeni bölümünde olacak.

İşte Çukur'un yeni bölüm fragmanları:

Çukur Konusu

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Kpsscafe.com.tr | Ankara