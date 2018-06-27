CTE Yozgat ve Mersin Adliyesi Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Şoför, Katip)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yozgat ve Mersin Adalet komisyonları kamu personeli alımı mülakat listeleri bugün açıklanıyor.

CTE tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda en az lise mezunları arasından KPSS 70 puan şınırı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verilmişti. 6 bin 500'den fazla kamu personeli alımı için ilana çıkan CTE, Yozgat ve Mersin İllerine de bu kapsamda çok sayıda personel alımı yapacağı duyurmuştu. İlana başvurular Mayıs ayının sonuna doğru başladı ve Haziran ayı başında sona erdi.

Başvuruların sona ermesinin ardından Yozgat ve Mersin Adalet Komisyonlarının personel alımı başvuru sonuçları beklenmeye başladı. Bugün açıklanacak sonuçlar ile birlikte mülakatlara gireceklerin listesinin açıklanması beklenmeye başladı.

CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada farklı kadrolarda istihdam etmek üzere yapılan memur alımı sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağına yer verildi. 27 Haziran'ın gelmesi ile birlikte Yozgat ve Mersin Adliyelerine başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.

Mersin ve Yozgat Adliyelerine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün açıklanacak. İlanda sonuçların 27 Haziran günü adaylara duyurulacağına yer verildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı.

Son yapılan CTE kamu personel alımında sonuçlar öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde açıklanmıştı. Sonuçlar adliyelerin resmi sitesinden açıklanacak.

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