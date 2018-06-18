CTE Personeli Aracında Başından Vurulmuş Halde Bulundu

CTE bünyesinde çalışan personel otomobilinde öldürüldü.

Edinilen son dakika bilgilerine göre bugün saat 07.30 sularında, Ödemiş- Birgi karayolunun 3'üncü kilometresi üzerinde bulunan sapaktan 100 metre ilerdeki bağ yolunda, otomobilin içerisinde kanlar içinde bir kişi olduğu farkeden motosikletli bir kurye, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine gelen jandarma ekipleri, 35 ZLB 43 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kişinin Kaymakçı Mahallesi'nde bulunan Ödemiş T Tipi Cezaevi'nde çalışmakta olan sağlık memuru Serdar Kaya olduğunu olduğunu tespit etti.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, dışarıdan yakın mesafeden av tüfeğiyle ateş edildiği, saçmalardan bazılarının otomobilin kaportasına bazılarının da açık olan camdan girerek Kaya'nın başına isabet ettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaya'nın yaklaşık 7-8 saat önce öldürüldüğü tahmin edilirken, cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, Kaya'ya av tüfeğiyle ateş eden kişinin tespit edilip yakalanması için soruşturma başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA