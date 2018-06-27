CTE İstanbul, İzmir ve Manisa Personel Alımı Başvuru Sonuçları Bugün Açıklanıyor

CTE İstanbul, Manisa ve İzmir Adalet komisyonları kamu personeli alımı mülakat listeleri bugün açıklanıyor.

CTE kamu personeli alım ilanında lise , önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından 70 KPSS ile farklı kadrolara kamu personeli alımı yapılacağına yer verilmişti. Binlerce memur alımı için ilana çıkan CTE, İstanbul, Manisa ve İzmir İllerine de bu kapsamda personel alımı yapacağı duyurmuştu. İlana başvurular Mayıs ayının sonuna doğru başladı ve Haziran ayı başına kadar alındı.

CTE personel alımı başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar beklenmeye başladı. Bugün açıklanacak sonuçlar ile birlikte mülakatlara gireceklerin listesinin açıklanması beklenmeye başladı.

CTE tarafından daha önce yayımlanan ilanda, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere yapılan memur alımı sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağına yer verildi. 27 Haziran gününün gelmesi ile birlikte İstanbul, Manisa ve İzmir Adliyelerine başvuru yapan adaylar sonuçları araştırmaya başladı.

Manisa, İstanbul ve İzmir Adliyelerine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün açıklanacak. İlanda sonuçların 27 Haziran günü adaylara duyurulacağına yer verildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı.

Son yapılan CTE kamu personel alımında sonuçlar öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde açıklanmıştı. Sonuçlar adliyelerin resmi sitesinden açıklanacak.

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