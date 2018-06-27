Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CTE Erzurum, Edirne ve Gaziantep Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

CTE en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Edirne , Erzurum ve Gaziantep Adalet Komisyonu personel alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor.

banner396

CTE Erzurum, Edirne ve Gaziantep Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

CTE en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Edirne , Erzurum ve Gaziantep Adalet Komisyonu personel alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:53
CTE Erzurum, Edirne ve Gaziantep Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Edirne , Erzurum ve Gaziantep Adalet  komisyonları kamu personeli alımı mülakat listeleri bugün açıklanıyor.

CTE tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanında  lise , önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından KPSS 70 puan şınırı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verilmişti. 6 bin 500'den fazla memur alımı için ilana çıkan CTE,  Edirne, Erzurum ve Gaziantep İllerine de bu kapsamda personel alımı yapacağı duyurmuştu.  İlana başvurular Mayıs ayının sonuna doğru başladı ve Haziran ayı başına kadar alındı.

CTE personel alımı başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar beklenmeye başladı. Bugün açıklanacak sonuçlar ile birlikte mülakatlara gireceklerin listesinin açıklanması beklenmeye başladı.

CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada İKM, destek personeli, katip, şoför, kaloriferci, teknisyen, aşçı, sağlık memuru  ve destek personeli kadrolarında istihdam etmek üzere yapılan memur alımı sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağına yer  verildi. 27 Haziran gününün gelmesi ile birlikte Edirne, Erzurum ve Gaziantep Adliyelerine başvuru yapan adaylar sonuçları araştırmaya başladı.

Erzurum, Edirne ve Gaziantep  Adliyelerine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün açıklanacak. İlanda sonuçların 27 Haziran günü adaylara duyurulacağına yer verildi. Sonuçlar henüz  açıklanmadı.

Son yapılan CTE kamu personel alımında sonuçlar öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde açıklanmıştı. Sonuçlar adliyelerin resmi sitesinden açıklanacak.

GAZİANTEP, EDİRNE VE ERZURUM ADALET KOMİSYONU PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN:

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA – ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Cte SonuçlarıCte Gaziantep SonuçlarıCte Edirne SonuçlarıCte Erzurum Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTE İstanbul, İzmir ve Manisa Personel Alımı Başvuru Sonuçları Bugün Açıklanıyor
CTE İstanbul, İzmir ve Manisa Personel Alımı Başvuru Sonuçları Bugün Açıklanıyor
CTE Yozgat ve Mersin Adliyesi Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Şoför, Katip)
CTE Yozgat ve Mersin Adliyesi Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Şoför, Katip)
CTE Diyarbakır Adalet Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor
CTE Diyarbakır Adalet Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim