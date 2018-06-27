CTE Erzurum, Edirne ve Gaziantep Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Edirne , Erzurum ve Gaziantep Adalet komisyonları kamu personeli alımı mülakat listeleri bugün açıklanıyor.

CTE tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanında lise , önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından KPSS 70 puan şınırı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verilmişti. 6 bin 500'den fazla memur alımı için ilana çıkan CTE, Edirne, Erzurum ve Gaziantep İllerine de bu kapsamda personel alımı yapacağı duyurmuştu. İlana başvurular Mayıs ayının sonuna doğru başladı ve Haziran ayı başına kadar alındı.

CTE personel alımı başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar beklenmeye başladı. Bugün açıklanacak sonuçlar ile birlikte mülakatlara gireceklerin listesinin açıklanması beklenmeye başladı.

CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada İKM, destek personeli, katip, şoför, kaloriferci, teknisyen, aşçı, sağlık memuru ve destek personeli kadrolarında istihdam etmek üzere yapılan memur alımı sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağına yer verildi. 27 Haziran gününün gelmesi ile birlikte Edirne, Erzurum ve Gaziantep Adliyelerine başvuru yapan adaylar sonuçları araştırmaya başladı.

Erzurum, Edirne ve Gaziantep Adliyelerine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün açıklanacak. İlanda sonuçların 27 Haziran günü adaylara duyurulacağına yer verildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı.

Son yapılan CTE kamu personel alımında sonuçlar öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde açıklanmıştı. Sonuçlar adliyelerin resmi sitesinden açıklanacak.

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