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CTE Diyarbakır Adalet Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

CTE Diyarbakır Adalet Komisyonu kamu personeli alımı başvuru sonuçları ile sözlü ve uygulama mülakatına girecek adayların listesi belli oluyor.

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CTE Diyarbakır Adalet Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

CTE Diyarbakır Adalet Komisyonu kamu personeli alımı başvuru sonuçları ile sözlü ve uygulama mülakatına girecek adayların listesi belli oluyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:42
CTE Diyarbakır Adalet Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır Adalet  komisyonu kamu personeli alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor.

CTE Genel Müdürlüğü  lise , önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından 70 KPSS puan şartı ile kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurdu. Yayımlanan ilanda 6 binden fazla memur alımı yapılacağına yer verilirken CTE Diyarbakır'a bu kapsamda personel alımı yapacağını duyurmuştu.  İlana başvurular Mayıs ayında başladı ve Haziran ayı başına kadar alındı.

CTE Diyarbakır Adalet Komisyonu personel alımı başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar beklenmeye başladı.

CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada farklı kadrolarda istihdam etmek üzere yapılan memur alımına ait başvuru sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağına yer  verildi. 27 Haziran tarihinin gelmesi ile birlikte Diyarbakır Adliyesine başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını internet üzerinden araştırmaya başladı.

Diyarbakır Adliyesine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün gün içinde açıklanacak. Ancak sonuçlar henüz  açıklanmadı.

Son yapılan CTE kamu personel alımında sonuçlar öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde açıklanmıştı Yine sonuçların öğleden sonraki saatlerde açıklanması bekleniyor. .

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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