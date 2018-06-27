CTE Balıkesir, Bayburt ve Batman Adalet Komisyonu Başvuru Sonuçları Açıklanıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Balıkesir, Batman ve Bayburt Adalet komisyonları kamu personeli alımı başvuru sonuçları ile mülakat listeleri bugün açıklanıyor.

CTE tarafından yayımlanan ilanda lise , önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından KPSS 70 puan şartı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verilmişti. 6 binden fazla memur alımı için ilana çıkan CTE, Balıkesir, Batman ve Bayburt İllerine de bu kapsamda personel istihdamı yapılacağı duyurulmuştu. İlana başvurular Mayıs ayının sonuna doğru başladı ve Haziran ayı başına kadar alınarak başvurular sona erdi.

CTE personel alımı başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar ve mülakata gireceklerin listesinin açıklanması beklenmeye başladı.

CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada İnfaz Koruma Memuru, destek personeli, katip, şoför, kaloriferci, teknisyen, aşçı, sağlık memuru ve diğer kadrolarında istihdam etmek üzere yapılan memur alımı sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağına yer verildi.

27 Haziran’ın gelmesi ile birlikte Balıkesiri Batman ve Bayburt Adliyelerine başvuru yapan adaylar sonuçları araştırmaya başladı.

Batman, Balıkesir ve Bayburt Adliyelerine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün açıklanacak. İlanda sonuçların 27 Haziran günü adaylara duyurulacağına yer verildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı.

Son yapılan CTE kamu personel alımında sonuçlar öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde açıklanmıştı. Sonuçlar adliyelerin resmi sitesinden açıklanacak.

BAYBURT BALIKESİR VE BATMAN KOMİSYONU PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN:

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA – ÖZEL HABER