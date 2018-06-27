CTE Antalya , Ardahan ve Aydın Adliyesi Personeli Başvuru Sonuçları Açıklanıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Antalya, Ardahan ve Aydın Adalet komisyonları kamu personeli alımı başvuru sonuçları ile mülakat listeleri bugün belli oluyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü lise , önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından KPSS 70 puan şartı ile kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurdu.6 binden fazla memur alımı için ilana çıkan CTE, Antalya, Ardahan ve Aydın İllerine de bu kapsamda personel alımı yapacağını duyurmuştu. İlana başvurular Haziran ayı başına kadar alındı ve başvurular sona erdi.

CTE personel alımı başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar beklenmeye başladı.

CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada İnfaz Koruma Memuru, destek personeli, katip, şoför, kaloriferci, teknisyen ve diğer kadrolarında istihdam etmek üzere yapılan memur alımına ait başvuru sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağına yer verildi.

27 Haziran’ın gelmesi ile birlikte Ardahan, Aydın ve Antalya Adliyelerine başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.

Ağrı , Aksaray ve Amasya Adliyelerine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün gün içinde açıklanacak. İlanda sonuçların 27 Haziran günü adaylara duyurulacağına yer verildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı.

Son yapılan CTE kamu personel alımında sonuçlar öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde açıklanmıştı.

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