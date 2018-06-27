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CTE Ankara ve Ankara Batı Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

CTE Ankara ve Ankara Batı Adalet Komisyonu kamu personeli alımı başvuru sonuçları ile mülakat listeleri bugün açıklanıyor.

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CTE Ankara ve Ankara Batı Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

CTE Ankara ve Ankara Batı Adalet Komisyonu kamu personeli alımı başvuru sonuçları ile mülakat listeleri bugün açıklanıyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:33
CTE Ankara ve Ankara Batı Komisyonu Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

CTE Ankara  ve Ankara Batı Adalet komisyonu sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru sonuçları ile mülakat listeleri bugün belli oluyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından KPSS 70 puan şartı ile kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurmuştu. 6 binden fazla sözleşmeli kamu personeli alımı için ilana çıkan CTE,  Ankara ile Ankara Batı Adliyeleri bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurmuştı.  İlana başvurular Haziran ayı başına kadar alındı ve başvurular sona erdi.

Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar ve mülakat listeleri beklenmeye başladı.  CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada  farklı kadrolara yapılan personel alımına ait mülakat listelerinin tarihine yer verilmişti. İnfaz Koruma Memuru, destek personeli, katip, şoför, kaloriferci, teknisyen  ve diğer kadrolara yapılan memur alımına ait başvuru sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacak.

27 Haziran gününün gelmesi ile birlikte Ankara ile Ankara Batı Adliyesine başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.

Ankara ve Ankara Batı Adalet komisyonu kamu personeli alımı başvuru sonuçları ile mülakat listeleri bugün gün içinde açıklanacak. Sonuçlar henüz  açıklanmadı.

Önceki yıl yapılan CTE kamu personel alımında sonuçlar öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde açıklanmıştı.

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