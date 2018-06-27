CTE Ağrı , Aksaray ve Amasya Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor

CTE Ağrı, Aksaray ve Amasya komisyonları sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru sonuçları ile mülakat listeleri bugün belli oluyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurdu.6 binden fazla memur alımı için ilana çıkan CTE, Ağrı, Aksaray ve Amasya’ya personel alımı yapacağını duyurmuştı. İlana başvurular Haziran ayı başına kadar alındı ve başvurular sona erdi.

CTE personel alımı başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar ve mülakat listeleri beklenmeye başladı. CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada İnfaz Koruma Memuru, destek personeli, katip, şoför, kaloriferci, teknisyen ve diğer kadrolara yapılan memur alımına ait başvuru sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağına yer verildi.

27 Haziran’ın gelmesi ile birlikte Amasya, Ağrı ve Aksaray Adliyesine başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.

Ağrı , Aksaray ve Amasya Adliyelerine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün gün içinde açıklanacak. Sonuçlar için bu adliyelerden henüz bir açıklama gelmedi.

Önceki yıl yapılan CTE kamu personel alımında sonuçlar öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerinde açıklanmıştı.

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