Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CTE Afyon, Bolvadin ve Dinar Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

CTE Afyonkarahisar Adalet Komisyonu personel alımı başvuru sonuçları açıklanıyor. İKM, destek personeli ve katip kadrolarına yapılan alımın sonuçları bugün açıklanacak.

banner396

CTE Afyon, Bolvadin ve Dinar Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

CTE Afyonkarahisar Adalet Komisyonu personel alımı başvuru sonuçları açıklanıyor. İKM, destek personeli ve katip kadrolarına yapılan alımın sonuçları bugün açıklanacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:28
CTE Afyon, Bolvadin ve Dinar Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı Afyonkarahisar, Bolvadin ve Dinar komisyonları başvuru sonuçları açıklanıyor.

CTE, geçtiğimiz ay yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurmuştu. İlana başvurular Haziran ayı başına kadar alındı. Müracaatların sona ermesinin ardından sonuç açıklama ve mülakata çağrılanların listesinin yayımlanma süreci geldi.

CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada İKM, destek personeli, katip, şoför, kaloriferci  ve diğer kadrolara yapılan memur alımına ait başvuru sonuçlarının ve mülakat listelerinin 27 Haziran’da açıklanacağına yer verildi.

27 Haziran tarihinin gelmesi ile birlikte Afyon, Bolvadin ve Dinar adalet komisyonlarına başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını, sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.

Afyonkarahisar, Dinar ve Bolvadin Adliyelerine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün gün içinde açıklanacak. Sonuçlar henüz açıklanmadı ve sonuçların açıklanacağı tarih belli değil.

Önceki yıl yapılan personel alımının sonuçları öğleden sonra açıklandı. Bazı komisyonlar ise sonuçları akşam saatlerinde açıklamıştı.

AFYONKARAHİSAR  KOMİSYONU PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN:

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA – ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.06.2018 08:33
Anahtar Kelimeler:
Cte Afyon SonuçlarıSon DakikaBolvadin AdliyesiAfyon Adliyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTE İstanbul, İzmir ve Manisa Personel Alımı Başvuru Sonuçları Bugün Açıklanıyor
CTE İstanbul, İzmir ve Manisa Personel Alımı Başvuru Sonuçları Bugün Açıklanıyor
CTE Yozgat ve Mersin Adliyesi Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Şoför, Katip)
CTE Yozgat ve Mersin Adliyesi Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Şoför, Katip)
CTE Erzurum, Edirne ve Gaziantep Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor
CTE Erzurum, Edirne ve Gaziantep Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim