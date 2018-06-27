CTE Afyon, Bolvadin ve Dinar Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı Afyonkarahisar, Bolvadin ve Dinar komisyonları başvuru sonuçları açıklanıyor.

CTE, geçtiğimiz ay yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurmuştu. İlana başvurular Haziran ayı başına kadar alındı. Müracaatların sona ermesinin ardından sonuç açıklama ve mülakata çağrılanların listesinin yayımlanma süreci geldi.

CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada İKM, destek personeli, katip, şoför, kaloriferci ve diğer kadrolara yapılan memur alımına ait başvuru sonuçlarının ve mülakat listelerinin 27 Haziran’da açıklanacağına yer verildi.

27 Haziran tarihinin gelmesi ile birlikte Afyon, Bolvadin ve Dinar adalet komisyonlarına başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını, sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.

Afyonkarahisar, Dinar ve Bolvadin Adliyelerine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün gün içinde açıklanacak. Sonuçlar henüz açıklanmadı ve sonuçların açıklanacağı tarih belli değil.

Önceki yıl yapılan personel alımının sonuçları öğleden sonra açıklandı. Bazı komisyonlar ise sonuçları akşam saatlerinde açıklamıştı.

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