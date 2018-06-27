CTE Adana, Ceyhan ve Kozan Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

CTE Adana, Ceyhan ve Kozan komisyonları kamu personeli alımı başvuru sonuçları ve mülakat listeleri belli oluyor.

CTE en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurdu. İlana başvurular Haziran ayı başına kadar alındı ve başvurular sona erdi.

Başvuruların sona ermesinin ardından sounç açıklama ve mülakata çağrılanların listesinin yayımlanma süreci geldi. CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada İKM, destek personeli, katip, şoför ve diğer kadrolara yapılan memur alımına ait başvuru sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağına yer verildi.

27 Haziran tarihinin gelmesi ile birlikte Adana Adliyesine başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya, sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.

Adana, Ceyhan ve Kozan Adliyelerine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün gün içinde açıklanacak. Sonuçlar henüz açıklanmadı.

Önceki yıl yapılan CTE personel alımında sonuçlar öğleden sonra açıklandı. Bazı komisyonlar ise sonuçları akşam saatlerinde açıklamıştı.

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