Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CTE Adana, Ceyhan ve Kozan Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

Adana Adliyesi en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapıyor. Başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

banner396

CTE Adana, Ceyhan ve Kozan Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

Adana Adliyesi en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapıyor. Başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:24
CTE Adana, Ceyhan ve Kozan Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

CTE Adana, Ceyhan ve Kozan komisyonları kamu personeli alımı başvuru sonuçları ve mülakat listeleri belli oluyor.

CTE en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurdu. İlana başvurular Haziran ayı başına kadar alındı ve başvurular sona erdi.

Başvuruların sona ermesinin ardından sounç açıklama ve mülakata çağrılanların listesinin yayımlanma süreci geldi. CTE tarafından daha önce yapılan açıklamada İKM, destek personeli, katip, şoför ve diğer kadrolara yapılan memur alımına ait başvuru sonuçlarının 27 Haziran’da açıklanacağına yer verildi.

27 Haziran tarihinin gelmesi ile birlikte Adana Adliyesine başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya, sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.

Adana, Ceyhan ve Kozan Adliyelerine yapılacak kamu personeli alımının sonuçları bugün gün içinde açıklanacak. Sonuçlar henüz açıklanmadı.

Önceki yıl yapılan CTE personel alımında sonuçlar öğleden sonra açıklandı. Bazı komisyonlar ise sonuçları akşam saatlerinde açıklamıştı.

ADANA KOMİSYONU PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN:

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA – ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıAdana AdliyesiAdana AdaletCte AdanaCte Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTE İstanbul, İzmir ve Manisa Personel Alımı Başvuru Sonuçları Bugün Açıklanıyor
CTE İstanbul, İzmir ve Manisa Personel Alımı Başvuru Sonuçları Bugün Açıklanıyor
CTE Yozgat ve Mersin Adliyesi Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Şoför, Katip)
CTE Yozgat ve Mersin Adliyesi Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor (İKM, Şoför, Katip)
CTE Erzurum, Edirne ve Gaziantep Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor
CTE Erzurum, Edirne ve Gaziantep Personel Alımı Sonuçları Açıklanıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim