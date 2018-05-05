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Çorum'daki Olayda Ortalığı Karıştıran Ses

Çorum'da yaşanan olayda bir kızın mezarlığa gece gelip ağlaması büyük merak uyandırdı. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir kişinin kız bulundu diye bağırması ortalığı hareketlendirdi.

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Çorum'daki Olayda Ortalığı Karıştıran Ses

Çorum'da yaşanan olayda bir kızın mezarlığa gece gelip ağlaması büyük merak uyandırdı. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir kişinin kız bulundu diye bağırması ortalığı hareketlendirdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:58
Çorum'daki Olayda Ortalığı Karıştıran Ses

Çorum'u karıştıran olayın perde arkası hala çözülemedi.

Çorum'da meydana gelen olayda, Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğu, 4-5 gün üst üste mezarlığa geldi ve bir mezarlığın başında ağladı. Dikkat çeken bu olay sonrası polis ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede henüz bir detaya ulaşılmış değil. Edinilen son  bilgilere göre kızı görme veya yakalama umuduyla gelen insanlar, Ulu Mezarlık’a akın etti.

Kalabalık bir grup mezarlık içine girerek ellerinde el fenerleriyle mezarların arasına girip küçük kızı aramaya başladı.

Zaman zaman ise mezar aralarında pusuya yatan vatandaşlar, gizemli kızın ortaya çıkmasını bekledi.

Gruptan bazı vatandaşlar ise mezar aralarına yatıp garip sesler çıkartıp korku salmak için çaba harcadı.

KIZ BULUNDU SESİ ORTALIĞI HAREKETLENDİRDİ

Yüzlerce kişinin mezarlık etrafında toplandığı sırada bir kişinin 'kız bulundu' diye bağırması ortalığın hareketlenmesine neden oldu. Bunu duyan vatandaşlar bir grup canını hiçe sayarak demir korkuluklarından atlayarak mezarlık içerisinde gizemli kızı aramaya başladı. Bazı vatandaşlarda ellerinde sopa ve fenerlerle inceleme yaptı. 

Ancak hala bir bulguya rastlanmadı.

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Seda 49 dakika önce

Allah akıl fikir versin.Sopa nedir yahuu.Millet Ay'a çıktı bizlere bak pessss

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