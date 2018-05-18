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Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Kızın Gizemi

Çorum'da mezarlıkta ağlayan kızın gizemi bir sır gibi saklanıyor. Habertürk'ten Fatmanur Boylu, olay ile ilgili son gelişmelere ve bilgilere ulaştı.

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Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Kızın Gizemi

Çorum'da mezarlıkta ağlayan kızın gizemi bir sır gibi saklanıyor. Habertürk'ten Fatmanur Boylu, olay ile ilgili son gelişmelere ve bilgilere ulaştı.

18 Mayıs 2018 Cuma 09:57
Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Kızın Gizemi

Son günlerin gündem konusu olan Çorum'da mezarlıkta ağlayan kızın gizemi açıklanmadı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun kaleme aldığı haberine göre, mezarlıkta ağlayan genç kızla ilgili son günlerde konuşulanlar şu şekilde;

FATMA ÇİFTÇİ İLE İLGİLİ VAR MI?

Mezarlıktaki kızın, mezarı başında ağladığı Fatma Çiftçi ile bir ilgisi yok. Kızın, şizofren olduğu söylendi. Kızın, geçmişte zor günler geçirdiği, bu yüzden hastalandığı ve kendini toplumdan soyutladığı belirtiliyor. Kızın, Fatma Çiftçi’nin mezarının başında ağlama sebebi, bu mezarın yol kenarında ve aydınlık olması.

BAŞKA BİR İLDEKİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kız, bulunduktan sonra bir süre Çorum’da bir hastanede kaldı, daha sonra da başka bir ildeki ruh sağlığıyla ilgili bir hastaneye yatırıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Gizemli genç kız olayının Türkiye’nin gündemine oturduğunu ve uzun süredir konuşulduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu kızın, psikolojik yönden normal olmayan bir vatandaşımız olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Bizim mezarlıklar müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız, böyle bir vatandaşımızın gece mezarlıklarda gezip ağladığını söylediler. Çorum’un gizemli kızla anılmasını doğru buluyorum. Gizemli kızın efsaneleştirilmesi açıklamalarını çok iyi bilmiyorum. Böyle bir açıklama arkadaşlarımız tarafından iyi niyetle yapılmıştır. Ancak akla önceden planlanmış da turizme katkı sağlasın anlayışına meydan vermemek için bu konuda konuşmak istemiyorum."

SİZİN YAPTIĞINIZI ÇORUMLU YAPMAZ SÖZLERİNİ AŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Valilik yetkilileri ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kızın bulunması ve onunla konuşulmasını istemiyoruz. Çocuk hakları açısından ve özel hayatın mahremiyeti açısından bundan öteye gitmemeli. İş sosyal medyaya düştüğünde kötü bir hal alabiliyor. ‘Sizin yaptığınızı Çorumlu yapmaz’ sözünü aşmaya çalışıyoruz. Tekrar katmerleniyor. Çorum’da, Alacahöyük, Hattuşa gibi yerler merak edilsin istiyoruz. Bu olay mezarlıktan çıkarılmalı. Kız konusunda hassas bir çalışma yürütüyoruz ve kızın bulunmasına asla izin verilmeyeceğini düşünüyoruz”

TURİZME KATKISI

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürvekili Ömer Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikâyelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz."

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