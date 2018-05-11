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Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Kız Haberleri ile İlgili Valilik'ten Flaş Açıklama

Çorum'da mezarlıkta ağlayan kız meselesi Tüm Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Gizemli kızın kim olduğu bugün ortaya çıktı. Konu ile ilgili Valilik'ten bir açıklama geldi.

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Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Kız Haberleri ile İlgili Valilik'ten Flaş Açıklama

Çorum'da mezarlıkta ağlayan kız meselesi Tüm Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Gizemli kızın kim olduğu bugün ortaya çıktı. Konu ile ilgili Valilik'ten bir açıklama geldi.

11 Mayıs 2018 Cuma 22:02
Çorum'da Mezarlıkta Ağlayan Kız Haberleri ile İlgili Valilik'ten Flaş Açıklama

Son günlerin gündem konusu olan Çorum'da mezarlıktaki kız olayı bugün çözüldü ve kız sonunda bulundu.

Günlerce hem Çorum’dan hem de diğer illerden vatandaşların mezarlığa gelerek yoğun ilgi gösterdiği olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçlerinin, genç kızı mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu açıklandı. Öte yandan Çorum Valiliğinden de konu ile ilgili bir açıklama geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Çorum Valiliğinden, söz konusu genç kızın bulunmasıyla ilgili basın ve yayın organlarında yer alan haberler üzerine  bir açıklama yapıldı. 

Valiliğin açıklamasında, bazı haberlerde, "Çorum'da mezarlıkta ağlayan kızın bulunduğu, hastanede tedavi ettirildiği, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği" iddiasına yer verildiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Günün akşam saatlerinde herhangi bir kişinin özelindeki sebeplerden dolayı mezarlıkta ağlamasının emniyet ve asayişe müessir bir yönü bulunmadığından, idari veya adli herhangi bir işlem yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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