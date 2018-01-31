Çorum'da Korkunç Olay! Tartıştığı Erkeği Bıçaklayarak Öldürdü

Çorum'da 35 yaşındaki Ramazan Kabakçı'yı tartışma sonrasında bıçaklayarak öldüren bir çocuk annesi 33 yaşındaki Selma K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'un karşıyaka mahallesinde meydana gelen olaya ilişkin yeni bilgiler haber merkezlerine ulaştı. İddialara göre, Selma K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Kabakçı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Selma K, eline aldığı bıçakla Kabakçı'yı kasıklarından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kabakçı , sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Selma K, ilk ifadesinde Kabakçı'nın kendi kendini bıçakladığını iddia etti. Kadın daha sonraki ifadesinde Kabakçı'ya kendisinin saldırdığını ititraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Selma K, burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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