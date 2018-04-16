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Çorum'da Kaybolan Çobanın Cesedi Bulundu

Çorum'un Sugurlu ilçesine bağlı Mahmatlı ve Akçalı köylerinin bulunduğu bölgede bir süredir kayıp olarak aranan çobanın cansız bedeni bulundu.

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Çorum'da Kaybolan Çobanın Cesedi Bulundu

Çorum'un Sugurlu ilçesine bağlı Mahmatlı ve Akçalı köylerinin bulunduğu bölgede bir süredir kayıp olarak aranan çobanın cansız bedeni bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:10
Çorum'da Kaybolan Çobanın Cesedi Bulundu

Çorum'un Sugurlu ilçesine bağlı Mahmatlı ve Akçalı köylerinin bulunduğu bölgede bir süredir kayıp olarak aranan çobanın cansız bedeni bulundu.

Geçtiğimiz hafta Mahmatlı köyü çevresinde küçükbaş hayvanları otlamaya götüren 54 yaşındaki P.K isimli çobandan bir süredir haber alamayan köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köye giden Jandarma Ekipleri, Çorum'dan getirilen iz takip köpeği ile kayıp çobanı aramaya başladı.

Kalabalık bir ekiple uzun süren aramalar sonucunda 54 yaşındaki çoban Mahmatlı ve Akçalı köylerinin bulunduğu bölgede ölü olarak bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından P.K. isimli çobanın cesedi otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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