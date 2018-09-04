çöpten bebek cesedi çıktı

İstanbul'un Esenyurt semtinde boğulduktan sonra cansız bedeni çöpe atılan yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

Ajansların aktardığı iddiaya göre olayın detayları şöyle; Esenyurt'a bağlı Pınar Mahallesinde ikamet eden vatandaşlardan N.T. 2 Eylül sabahı çöp atmak için evinden çıktı. Bu sırada yanında 7 yaşlarında bir kız çocuğuyla yaklaşık 40’lı yaşlarda bir kadının elindeki poşetle taksiden inerek çöğ konteynırının arkasındaki boş tarlaya gittiğini gördü.

N.T. şüpheli kadının elindeki poşeti çöp olduğunu düşünüp, çöpü sağa sola atarak etrafı kirletmemeleri konusunda uyardı. Bu sırada şüpheli hareketler sergilemeye başlayan kadın, çöpü konteynıra atarak taksiye bindi ve hızla uzaklaştı. Durum üzerine meraklanan N.T. çöpten poşeti çıkardı ve içerisinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi olduğunu gördü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yeri incelemenin ardından polisin soruşturması devam ederken cenaze aracıyla talihsiz bebeğin cenazesi morga kaldırıldı.

Bebeği çöpe atanın bulunaması için soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA