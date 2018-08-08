Çok Sayıda Komiser Gözaltına Alınıyor!..

Ajanslara yansıyan son dakika haberlerine göre; Afyon merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda çok sayıda komiser hakkında gözaltı kararı alındı ve gözaltılar gerçekleşmeye başladı. Belirlenen adreslere peşpeşe operasyonlar düzenleniyor.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve yürttüğü Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen çok sayıda komiser hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyon merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenliyor. Baskında meslekten ihraç edilen çok sayıda komiser yakalanarak gözaltına alındı ve alınmaya devam ediyor.

Yakalanan şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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