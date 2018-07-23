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Çok Sayıda Gözaltı Var: Masaj Salonunda Erkeklerle Para Karşılığı

Fethiye'de meydana gelen olayda, polisin titiz incelemesi sonucu masaj salonunda fuhuş yapıldığı ortaya çıktı ve operasyon düzenlendi.

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Çok Sayıda Gözaltı Var: Masaj Salonunda Erkeklerle Para Karşılığı

Fethiye'de meydana gelen olayda, polisin titiz incelemesi sonucu masaj salonunda fuhuş yapıldığı ortaya çıktı ve operasyon düzenlendi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:32
Çok Sayıda Gözaltı Var: Masaj Salonunda Erkeklerle Para Karşılığı

Fethiye’de polis bir son dakika operasyonu düzenledi.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler snrası düğmeye basıldı ve operasyon için harekete geçildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bazı masaj salonlarında fuhşa aracılık ve yer temini iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri bitti.

13 KİŞİ TUTUKLANDI-DİĞERLERİ SERBEST

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17 Temmuz’da düzenlenen operasyonda 11'i kadın 22 şüpheli gözaltına alınmış, salonlarda çalıştırılan 59 kadının ifadesine başvurulmuştu.

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FethiyeMasaj SalonuHaber
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