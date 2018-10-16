Çok sayıda asker için gözaltı kararı çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına dair yürütülen soruşturma çerçevesinde, 19'u muvazzaf 4'ü öğrenci, 11'i meslekten ihraç toplam 34 asker ile ilgili gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu belirlenen yeni isimlere ulaşıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19'u muvazzaf, 4'ü 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan askeri okul öğrencisi yine 11'i meslekten ihraç toplam 34 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenliyor. Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 20 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri arama ve yakalam çalışması devam ediyor.

Muvazzaf olan şüphelilerden, 2'sinin Albay, 3'nün binbaşı, 5'inin yüzbaşı, 5'inin üsteğmen diğerlerinin astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.

Kaynaklar; AA

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