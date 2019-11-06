Çocukluk Arkadaşı ile Evlenen 2 Ünlü Tek Celsede Boşandı!

Bugün magazin haberlerine ekranların sevilen yüzlerinin boşanma haberleri düştü. Biri dizilerin sevilen yüzü, diğer sahnelerin en çok dinlenen sesi ikisi de çocukluk arkadaşları ile evliydi ve bugün tek celse de boşandılar. Biri Işın Karaca 2016 yılında evlendiği çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaşı'ndan diğeri de 2013 yılında yine çocukluk arkadaşı ile evlenen Alper Saldıran 3 dakika süren davada eşi Gamze Tuncegil'den tek celse de boşandı.

Güçlü sesi ile sevilen şarkıcı Işın Karaca 2016 yılında çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile evlendi. Ani bir kararla tek celsede boşanan Işın Karaca, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Boşanmalarına rağmen 25 yıllık arkadaşlıklarının bitmeyeceğini söyleyen Işın Karaca, Tuğrul Odabaş'tan neden boşandı? İşte detaylar...

Işın Karaca, 2016 yılında çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaşı ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Aşkları ile örnek bir çift olan Karaca ve Odabaş'ın sürpriz boşanma kararı sevenlerini derinden üzdü. Ünlü şarkıcı 3 yıllık eşinden boşanmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne tek başına geldi.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş avukatlarıyla katıldı. Hakim, taraflara "Boşanmak istiyor musunuz?" diye sordu. Taraflar boşanmak istediklerini belirtti. Hakim, tarafların yaptıkları protokole göre karşılıklı olarak birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunup bulunmadıklarını sordu. Her iki taraf da maddi, manevi tazminat ve nafaka taleplerinin olmadığını belirttiler. Evlilik içinde edinilmiş mal varlığı olmadığından hak ve alacaklarının bulunmadığını da belirten Karaca ve Odabaş, boşanmalarına karar verilmesini talep ettiler. "Barışma ihtimali olup olmadığına" yönelik soruya da "Yok" diye cevap veren tarafların, boşanmalarına karar verildi.

"ANLAŞAMADIK BİTTİ"

Gazetecilerin, "Tuğrul Bey ile denk gelmemeye özen gösterdiniz neler söyleyeceksiniz" demeleri üzerine Işın Karaca, "Hayırlısı olsun, hepimiz için çok hayırlısı olsun. Arkadaşlığımız tabiiki devam edecek. 25 yıllık arkadaşım devam etmemesi mümkün mü? Tek ricam aynı şeyi yapmayın adama. Öyle yaratılan senaryolar, yok öyle şeyler. Can yakıcı olur. Anlaşamadık bitti işte. Bu kadar net arkadaşlar" dedi. Taraflar, ayrı kapılardan avukatlarıyla birlikte ayrıldılar.

2013 yılında evlenen oyuncu çift Alper Saldıran ile Pınar Tuncegil çifti, bugün 3 dakika süren davada boşandı. Duruşma sonrası konuşan Saldıran, "Dostluğumuzun bozulmaması için boşanmaya karar verdik." dedi.

Son olarak Bir Aile Hikayesi adlı dizide rol alan yakışıklı oyuncu Alper Saldıran, 2013 yılında evlendiği meslektaşı Pınar Tuncegil boşandı. İstanbul 11. Aile Ceza Mahkemesindeki duruşmasına Saldıran ve Tuncegil ile avukatları katıldı.

3 DAKİKADA BOŞANDILAR

Mahkeme hakiminin, "Boşanmak konusunda kararlı mısınız?" sorusuna her iki tarafta boşanma konusunda anlaştıkları yönünde cevap verdi. Yaklaşık 3 dakika süren duruşma sonunda çift, anlaşmalı olarak boşandı.

"İYİ ARKADAŞI OLDUĞUMUZ İÇİN BOŞANMA KARARI ALDIK"

Kimseye haber vermeden adliyeye gelen çift, Işın Karaca'nın boşanma duruşmasını bekleyen muhabirlere yakalandı. Karşısında muhabirleri görünce şoke olan çift, yaptıkları açıklamada "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık. 14 yıldır tanışıyoruz. İyi arkadaş olduğumuz için boşanma kararı aldık." dedi.

İHANET İDDİALARINI YALANLADI

Alper Saldıran ile çocukluk arkadaşı olduğunu ve yaklaşık 14 yıldır tanıştıklarını söyleyen Pınar Tuncegil, evliliklerinde herhangi bir ihanet olmadığını söyledi. Tuncegil aynı zamanda evliliklerinin sadece kağıt üzerinden bittiğini arkadaşlıklarını devam edeceklerini söyledi

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