Çocuklar Kimlere Emanet : Öğretmenden Skandal Atatürk Paylaşımı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ağbaba, Malatya’da bir ilkokul öğretmeninin Atatürk’e yönelik ağır hakaretler etmesine karşın bir açıklama yaptı.

İLKOKUL ÖĞRETMENİNDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Malatya’da bir ilkokul öğretmenin skandal sosyal medya paylaşımlarını ortaya çıkaran Veli Ağbaba şu açıklamaları yaptı;

“Malatya maalesef Türkiye’nin gündemine çok olumsuz şeylerle geliyor. Yüz bin kişi ishal olmuştu, Zirve Yayınevi cinayeti, çocuk yuvasındaki dayak, bir öğretmenin halay çekenleri ‘fuhuş yapmakla’ eşdeğer kılan bir anlayışla Malatya gündeme geldi. İl başkanımız suç duyurusunda bulundu, şimdi bir başka öğretmen ilkokul öğretmeni Atatürk ve cumhuriyete ağır hakaretlerde bulunuyor. Bununda takipçisi olacağımızın herkesin bilmesi lazım. Kurtuluş Savaşı’nın olmadığını, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve Lozan’da imza atan kişiler hakkında çirkin yakıştırmalar yapmış. Ensar sevici, Ensar Vakfı’nın kitaplarının reklamını yapıyor. Ensar’a laf ettiği için CHP’ye ağza alınmayacak laflar ediyor. Düğünlerde gelin ve kadınların açık gezdiğini söylüyor. Sürekli bu paylaşımları yapıyor ve bu şahsiyet ilkokulda çocuklarımıza eğitim veriyor. ’20. asrın gördüğü en büyük şeytan idi’ yazıp, Atatürk’ün resmini koyuyor. Bununla ilgili İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürü’ne söyledik, hiçbir şey yapılmadı. Bu suça İl Milli Eğitim Müdürü de ortaktır. Laiklere, laikliğe küfrediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ağza alınmayacak laflar söylüyor. Bunun hesabını soracağız. Bir hafta içerisinde işlem yapılmazsa, il örgütümüz o okulun önüne gidip eylem yapacak. Türkiye’nin geldiği noktaya bakın. Arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar.” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK, BU MİLLETİ YOKTAN VARETTİ, BUNLAR YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR”

Odatv’nin aktardığı habere göre, Ağbaba “Bugün Balkan Savaşı’nı CHP kaybettirdi diyor. Yıl 1912. AKP milletvekilleri alkışlıyor 1402’de Timur’a karşı Ankara Savaşı’nı CHP kaybettirdi derse şaşmayın. Osmanlı Rus Savaşını, Trablusgarp Savaşı’nı CHP kaybettirdi derse, Karlofça Anlaşmasını CHP imzaladı derse şaşırmayın. Bunların hepsinin yalan olduğunu kendisi de biliyor. Gerçek bir şey var Cumhuriyet Halk Partisi ulusal Kurtuluş Savaşı’nı veren Kuva-i Milliye’nin ta kendisidir. O ise İngilizlere uşaklık eden Vahdettin’in devamıdır. CHP İngilizleri, Fransızları bu ülkeden kovarken Vahdettin Mandayı savunuyordu. Haddini bil, bu ülkeyi satan bu ülkeyi düşman işgaline teslim eden anlayışın devamısın. Bugünde Orta Doğu’daki Vahabi anlayışı örnek almış onu Türkiye’ye empoze etmeye çalışan bir düşüncenin sahibisin. Bu anlayış keşke Yunan kazansaydı da Atatürk olamasaydı diyen anlayışın ta kendisidir. Bu anlayış Atatürk’ün annesine, kızına, namusuna laf söyleyen anlayışın ta kendisidir. Bu anlayış sağda solda Kurtuluş Savaşı’nın olmadığını söyleyen anlayışın ta kendisidir. Küfür etmeye çalıştıkları CHP değil, Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sen onun tırnağı olamazsın. O, yoktan bir milleti var etti. Sen var olan bir milleti yok etmeye çalışıyorsun” şeklinde yaşananları eleştiren açıklamalarda bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA