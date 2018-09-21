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Çocuğuna okul kıyafeti alamayan baba intihar etti

Kocaeli’de bir baba, çocuğunun pantolonu nedeniyle okula alınmamasını gururuna yediremeyerek bunalıma girdi. Bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail Devrim, kendisini iple asarak hayatına son verdi.

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Çocuğuna okul kıyafeti alamayan baba intihar etti

Kocaeli’de bir baba, çocuğunun pantolonu nedeniyle okula alınmamasını gururuna yediremeyerek bunalıma girdi. Bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail Devrim, kendisini iple asarak hayatına son verdi.

21 Eylül 2018 Cuma 21:05
Çocuğuna okul kıyafeti alamayan baba intihar etti

Vicdanları sızlatan olay, Kocaeli - Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgilere göre; 45 yaşındaki İsmail Devrim, Hereke'de bir liseye giden oğlunun okul üniformasındaki pantolonun değişik olması nedeniyle derse alınmadığını öğrendi. Oğlunun olayı anlatması üzerine bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail Devrim, sabah 06.00 sularında evin banyosuna girerek iple kendini astı.

İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞSİZ KALDI

Sabah uyandıklarında banyoya giren aile üyeleri korkunç manzarayla karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, İsmail Devrim'in çalıştığı işyerinde iş kazası geçirdiği için işsiz kaldığı ve maddi sıkıntı içinde olduğu öğrenildi.

Yakınlarının aktardıklarına göre, son zamanlarda maddi sıkıntıları nedeniyle bunalıma girdiği bunu atlatmak için sürekli iş aradığı ama bulamadığı için daha çok bunalıma girdiğini belirttiler.

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Son olarak oğlunun okuldan ağlayarak eve döndüğünde olanları oğlunun ağzından dinleyen baba daha fazla dayanamayarak yaşamına son vermeyi tercih etti ve sabah 06:00 da evinin banyosunda kendisini astı.

Babadan geriye sadece ''oğluma bir okul pantolonu bile alamadığım dünyada daha fazla kalmanın lüzumu yok'' yazılı not kaldı.

Kaynaklar; Evrensel Gazetesi

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Adanalı 14 dakika önce

Verin bu adamın vebalini

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Emrelist 14 dakika önce

Allah rahmet eylrsin. O cocugun durrumu ne olacak simdi. Hayati karardi deger miydi be abi :(

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Ural 13 dakika önce

Ne yapalım hacı türkiyedir yapacak birsey yok adaletin bumu dünya

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Mehmet 10 dakika önce

Allah rahmet eylesin

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Seyhan 3 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun insAllah..bu tur vakalar fazlalasti..Allahim bu adamin vebalini bu dewlet ve o meclisteki yuzlerce vekil nasil tasiyacak.milleti ac iken kendisi zewki sefa icinde yasayan o dewlet yetkilileri bu milletin ahi sizi bogacak bunu bilin.bu milleti kandirarak oylarini caldiniz hersey daha guzel olacak diye..Allah vicdan versin o zenginlere ve isyeri sahiplerine bu dunya sizede kalmayacak

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Soruyorum 2 dakika önce

Vicdanımıza soruyorum bu babanın çocuklarına pantolon alamaması ve evini gecindirmek için çalışacak is bulamamasinda bizimde payimiz varmi ?Hiç mi kimse bu babanın cirpinislarini görmediği ? Bu kadar mi duyarsizlastik artık . Simidi o çocuklar kime baba diyecek ? Babalarının ilerde neden böyle bisey yaptığını anlayınca o çocuklar nasıl bu yükün altından kalkacakl

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