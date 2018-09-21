çocuğuna okul kıyafeti alamayan baba intihar etti

Vicdanları sızlatan olay, Kocaeli - Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgilere göre; 45 yaşındaki İsmail Devrim, Hereke'de bir liseye giden oğlunun okul üniformasındaki pantolonun değişik olması nedeniyle derse alınmadığını öğrendi. Oğlunun olayı anlatması üzerine bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail Devrim, sabah 06.00 sularında evin banyosuna girerek iple kendini astı.

İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞSİZ KALDI

Sabah uyandıklarında banyoya giren aile üyeleri korkunç manzarayla karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, İsmail Devrim'in çalıştığı işyerinde iş kazası geçirdiği için işsiz kaldığı ve maddi sıkıntı içinde olduğu öğrenildi.

Yakınlarının aktardıklarına göre, son zamanlarda maddi sıkıntıları nedeniyle bunalıma girdiği bunu atlatmak için sürekli iş aradığı ama bulamadığı için daha çok bunalıma girdiğini belirttiler.

Son olarak oğlunun okuldan ağlayarak eve döndüğünde olanları oğlunun ağzından dinleyen baba daha fazla dayanamayarak yaşamına son vermeyi tercih etti ve sabah 06:00 da evinin banyosunda kendisini astı.

Babadan geriye sadece ''oğluma bir okul pantolonu bile alamadığım dünyada daha fazla kalmanın lüzumu yok'' yazılı not kaldı.

Kaynaklar; Evrensel Gazetesi

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