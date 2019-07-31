çocuğun boğazından bıçakladığı çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, kimliği henüz belirlenemeyen ve görgü tanıklarının 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği bir kız çocuğu, öğleden sonra Huzurevleri Mahallesi 19'uncu Sokak'ta elindeki bıçakla 11 yaşındaki Cihan Gider'e saldırdı.

Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi.

Ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı.