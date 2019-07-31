Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102082
ALTIN
253.562
DOLAR
5.5463
STERLIN
6.7624
EURO
6.1711
CHP'den Ak Parti'ye Hodri Meydan: KRİZİN EN AĞIR BEDELİNİ MİLLETİMİZ ÖDÜYOR
Türkiye beşik gibi! Bir deprem daha oldu
Bayram tatili uzatılacak mı? Hükümetten açıklama geldi!
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu!
Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!

Çocuğun boğazından bıçakladığı çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 9-10 yaşlarında olduğu belirtilen bir kız çocuğu, 11 yaşındaki Cihan'ı sokakta boğazından bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Çocuğun boğazından bıçakladığı çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 9-10 yaşlarında olduğu belirtilen bir kız çocuğu, 11 yaşındaki Cihan'ı sokakta boğazından bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:49
Çocuğun boğazından bıçakladığı çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, kimliği henüz belirlenemeyen ve görgü tanıklarının 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği bir kız çocuğu, öğleden sonra Huzurevleri Mahallesi 19'uncu Sokak'ta elindeki bıçakla 11 yaşındaki Cihan Gider'e saldırdı.

Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi.

Ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
çocuğun boğazından bıçakladığı çocuk hayatını kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Optimar: 'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?' sorusuna 'Muhafazakar' yanıtı verenlerin oranı yüzde 9.7
Optimar: 'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?' sorusuna 'Muhafazakar' yanıtı verenlerin oranı yüzde 9.7
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10’u ağır 25 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10’u ağır 25 yaralı
'Avcı kız' operasyonunda 55 kişi tutuklandı
'Avcı kız' operasyonunda 55 kişi tutuklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim