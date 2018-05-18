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Çirkin Saldırı: Takside Uyuyakalan Kadın Uyandığında..

İstanbul Taksim'de bir taksiye binen kadın, uyuyakalınca taksi şoförünün çirkin saldırısına maruz kaldı. Kadın uyandığında dehşeti yaşadı.

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Çirkin Saldırı: Takside Uyuyakalan Kadın Uyandığında..

İstanbul Taksim'de bir taksiye binen kadın, uyuyakalınca taksi şoförünün çirkin saldırısına maruz kaldı. Kadın uyandığında dehşeti yaşadı.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:36
Çirkin Saldırı: Takside Uyuyakalan Kadın Uyandığında..

Taksim'de feci bir olay yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre İstanbul Taksim’de taksisine binen 38 yaşındaki R.T. isimli kadını ormanlık alana götürüp taciz ettiği ve zorla onu öpmeye çalıştığı iddia edilen taksinin şoförü 30 yaşındaki İ.K. hakkında “cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından dava açıldı. Açılan davada taksi şoförü hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis istendi. İddianameye göre olay şu şekilde gelişti:

Samatya’da bulunan evine gitmek isteyen 35-8 yaşındaki R.T. isimli kadın, kendisiyle aynı yöne gidecek bir başka kadın müşteriyle aynı taksiye bindi. Yol üzerinde diğer kadın, adresine gelinde taksiden indi. O sırada R.T. ise uyuyakaldı. Bir süre sonra uyanan R.T.  nereye geldiklerini anlamadı. Şaşkınlık içinde neden buraya geldiklerini sorduğunda ise taksici 30 yaşındaki İ.K. kapıları kilitledi. Bir süre sonra aracın bozulduğunu söyleyerek duran İ.K., R.T.’yi ellemeye ve öpmeye başladı. Kendisini öpmeye ve ellemeye çalışan taksi şoförüne direnen R.T., taksiden inerek kaçmayı başardı. R.T.’yi yolda gören bir kamyon şoförü, genç kadına yardım etti. İ.K. ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheli İ.K. yaşanan olay ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Samatya’ya geldiğimizde arkadaki kadın indi. Araçta kalan şikâyetçi, bana dokunmaya başladı. Kemerburgaz tarafına gittik. Para karşılığı ilişkiye girmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Sonra yoldan geçen bir kamyonu durdurarak uzaklaştı. Suçlamayı kabul etmiyorum”

BENİ KURTARIN DEDİ

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın kaleme aldığı haberine göre kadına yardım eden kamyon şoförü C.T. ise olayı şu şekilde anlattı:

“Taksici yanıma gelerek ‘Aracım bozuldu’ dedi. Arkasından bir kadın geldi, ‘Beni kurtarın’ diye bağırdı. Taksici kadını susturmaya çalıştı. Ben engelleyince kadın kamyona sığındı. Taksici de aracına binerek uzaklaştı. Yalan söylediğini, aracın bozuk olmadığını anladım. Kadını polis merkezine yakın bir yerde bıraktım."

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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