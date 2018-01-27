Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çipli Kimliklerle İlgili O İddia İlçeyi Karıştırdı: Binler Akın Etti

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde, çipli kimlik kartlarının ücretsiz olarak verilmesinde son günlere girildiği iddiası binlerce vatandaşın Nüfus dairelerine akın etmesine neden oldu.

banner396

Çipli Kimliklerle İlgili O İddia İlçeyi Karıştırdı: Binler Akın Etti

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde, çipli kimlik kartlarının ücretsiz olarak verilmesinde son günlere girildiği iddiası binlerce vatandaşın Nüfus dairelerine akın etmesine neden oldu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:13
Çipli Kimliklerle İlgili O İddia İlçeyi Karıştırdı: Binler Akın Etti
banner400

Yeni çipli kimlik kartları ile ilgili flaş iddia sonrası Adıyaman'ın Kahta İlçesinde vatandaşlar Nüfus Müdürlüğüne akın etti.

2017 yılında yeni kimlik almak için yaklaşık 87 bin kişinin müracaat ettiği Adıyaman'ın Kaha ilçesinde, 28 bin kişiye yeni kimlik kartları teslim edildi. 2017 yılı istatistiklerine göre Kahta Nüfus Müdürlüğüne yaklaşık 255 bin vatandaş kayıtlı bulunuyor. Kayıtlı vatandaşlardan 74 bin 500'ü ilçe merkezinde, 46 bini belde, köy ve mezralarda olmak üzere toplam 120 bin Kahta'da ikamet etmeye devam ediyor, 135 bin kişinin ise Kahta nüfusuna kayıtlı olup ilçe dışında yaşadıkları belirtildi. 

Kahta İlçe Nüfus Müdürü Hamdi Ceylaner, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız yeni kimlik almak için müdürlüğümüze istedikleri zaman başvurabilirler. İnternetten de kimlik değişimi için müracaat edebilirler. Çok acele etmelerine gerek yok. Süremiz 2020 yılına kadar uzatılmıştır. 10 yıllık kullanım ömrü olan yeni kimliklerimiz, uluslararası standartlara sahip olup ömürleri 10 yıldır. Başvuruda bulunan vatandaşlarımıza önce mesaj geliyor, daha sonra müracaatta verdikleri adrese kimlikleri teslim ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Valilikten Açıklama

Isparta Valiliği geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada çipli kimlik kartları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına ilişkin yasal düzenleme 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 02.01.2017 tarihi itibariyle ülke genelinde kimlik kartı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son zamanlarda kimlik kartlarının dağıtılmasının yılsonu itibariyle son bulacağı, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemler Nüfus Müdürlüklerimizde izdihama neden olmaktadır.

Bu nedenle kimlik kartları bedellerinin 2018 yılı itibariyle değerli kağıtlar değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının halen geçerli olduğu, vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKimlik KartıÇipli KimlikKahta Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASKİ Açıkladı: 27 Ocak 2018 Ankara'da Su Kesintisi Yaşanacak
ASKİ Açıkladı: 27 Ocak 2018 Ankara'da Su Kesintisi Yaşanacak
Çukur Yeni Bölüm 2. Fragmanı Yayımlandı (Çukur Yeni Bölümü Hangi Gün Saat Kaçta?)
Çukur Yeni Bölüm 2. Fragmanı Yayımlandı (Çukur Yeni Bölümü Hangi Gün Saat Kaçta?)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanser Olan Ünlü Sanatçıya Destek Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanser Olan Ünlü Sanatçıya Destek Çıktı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim