Çipli Kimliklerle İlgili O İddia İlçeyi Karıştırdı: Binler Akın Etti

Yeni çipli kimlik kartları ile ilgili flaş iddia sonrası Adıyaman'ın Kahta İlçesinde vatandaşlar Nüfus Müdürlüğüne akın etti.

2017 yılında yeni kimlik almak için yaklaşık 87 bin kişinin müracaat ettiği Adıyaman'ın Kaha ilçesinde, 28 bin kişiye yeni kimlik kartları teslim edildi. 2017 yılı istatistiklerine göre Kahta Nüfus Müdürlüğüne yaklaşık 255 bin vatandaş kayıtlı bulunuyor. Kayıtlı vatandaşlardan 74 bin 500'ü ilçe merkezinde, 46 bini belde, köy ve mezralarda olmak üzere toplam 120 bin Kahta'da ikamet etmeye devam ediyor, 135 bin kişinin ise Kahta nüfusuna kayıtlı olup ilçe dışında yaşadıkları belirtildi.

Kahta İlçe Nüfus Müdürü Hamdi Ceylaner, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız yeni kimlik almak için müdürlüğümüze istedikleri zaman başvurabilirler. İnternetten de kimlik değişimi için müracaat edebilirler. Çok acele etmelerine gerek yok. Süremiz 2020 yılına kadar uzatılmıştır. 10 yıllık kullanım ömrü olan yeni kimliklerimiz, uluslararası standartlara sahip olup ömürleri 10 yıldır. Başvuruda bulunan vatandaşlarımıza önce mesaj geliyor, daha sonra müracaatta verdikleri adrese kimlikleri teslim ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Valilikten Açıklama

Isparta Valiliği geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada çipli kimlik kartları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına ilişkin yasal düzenleme 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 02.01.2017 tarihi itibariyle ülke genelinde kimlik kartı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son zamanlarda kimlik kartlarının dağıtılmasının yılsonu itibariyle son bulacağı, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemler Nüfus Müdürlüklerimizde izdihama neden olmaktadır.

Bu nedenle kimlik kartları bedellerinin 2018 yılı itibariyle değerli kağıtlar değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının halen geçerli olduğu, vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kpsscafe.com.tr | Ankara