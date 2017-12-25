Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çipli Kimlik Kartı Başvuruları Bitiyor mu? Valilikten Flaş Açıklama

Çipli kimlik kartları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada başvuruların 2017'nin sonunda biteceği iddialarına yanıt verildi. İşte Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama.

banner396

Çipli Kimlik Kartı Başvuruları Bitiyor mu? Valilikten Flaş Açıklama

Çipli kimlik kartları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada başvuruların 2017'nin sonunda biteceği iddialarına yanıt verildi. İşte Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama.

25 Aralık 2017 Pazartesi 21:33
Çipli Kimlik Kartı Başvuruları Bitiyor mu? Valilikten Flaş Açıklama

Isparta Valiliği tarafından çipli kimlik kartı ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Yeni çipli kimlik kartlarının yıl sonunda sona ereceği iddiaları üzerine açıklama yapan Isparta Valiliği, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına ilişkin yasal düzenleme 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 02.01.2017 tarihi itibariyle ülke genelinde kimlik kartı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son zamanlarda kimlik kartlarının dağıtılmasının yılsonu itibariyle son bulacağı, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemler Nüfus Müdürlüklerimizde izdihama neden olmaktadır.

Bu nedenle kimlik kartları bedellerinin 2018 yılı itibariyle değerli kağıtlar değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının halen geçerli olduğu, vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

2023'e kadar...

Ali Kart, vatandaşların duyumlar üzerine nüfus müdürlüklerine akın etmemesi gerektiğini söyleyerek, "2017 yılbaşı itibari ile yeni çipli kimliğe geçildiği bu süreçte, yıl sonu ortalama 15 milyon kişinin kimlik dağıtımı tamamlanacak, geriye kalan 65 milyon kişinin tamamına bu dağıtımın yapılması, mevcut fiziki alt yapı ile 2023 yılını bulacaktır. ifadelerini kullandı.

Vergi Gelecek İddiası

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart yaptığı açıklamasının devamında, kamuoyunda yeni yılda 90 TL'lik vergi gelecek yönündeki iddialara "Ancak 90 TL vergi alınacağı, 2017 yılı sonunda kimlik dağıtımının biteceği gibi dedikoduların yayılması ile vatandaşlarımız son günlerde nüfus müdürlüklerine koşmaktadır. Yeni kimliğe geçişte normal kimlik ücreti haricinde herhangi bir vergi alınmayacaktır. Kimliğini bu yıl sonuna kadar değiştirmeyene ceza verileceği gibi bir bilgi yalandır" şekline açıklık getirdi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Ankara Valiliği'nden Çipli Kimlik Kartı Fiyatlarıyla İlgili Son Dakika Açıklaması
Ankara Valiliği'nden Çipli Kimlik Kartı Fiyatlarıyla İlgili Son Dakika Açıklaması
Flaş Açıklama: Çipli Kimlik Kartları Yeni Yılda Ücretli mi Olacak?
Flaş Açıklama: Çipli Kimlik Kartları Yeni Yılda Ücretli mi Olacak?
Son Güncelleme: 25.12.2017 21:21
Anahtar Kelimeler:
çipli Kimlik Kartı BaşvuruÇipli KartÇipli Kimlik KartıSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Sallanıyor: İzmir'in Ardından Şanlıurfa'da da Deprem
Türkiye Sallanıyor: İzmir'in Ardından Şanlıurfa'da da Deprem
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den KHK Yorumu 'Endişe Verici'
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den KHK Yorumu 'Endişe Verici'
TBMM Personel Alımı Yapıyor! Başvurular Başladı
TBMM Personel Alımı Yapıyor! Başvurular Başladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim