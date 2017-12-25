Çipli Kimlik Kartı Başvuruları Bitiyor mu? Valilikten Flaş Açıklama

Isparta Valiliği tarafından çipli kimlik kartı ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Yeni çipli kimlik kartlarının yıl sonunda sona ereceği iddiaları üzerine açıklama yapan Isparta Valiliği, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına ilişkin yasal düzenleme 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 02.01.2017 tarihi itibariyle ülke genelinde kimlik kartı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son zamanlarda kimlik kartlarının dağıtılmasının yılsonu itibariyle son bulacağı, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemler Nüfus Müdürlüklerimizde izdihama neden olmaktadır.

Bu nedenle kimlik kartları bedellerinin 2018 yılı itibariyle değerli kağıtlar değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının halen geçerli olduğu, vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

2023'e kadar...

Ali Kart, vatandaşların duyumlar üzerine nüfus müdürlüklerine akın etmemesi gerektiğini söyleyerek, "2017 yılbaşı itibari ile yeni çipli kimliğe geçildiği bu süreçte, yıl sonu ortalama 15 milyon kişinin kimlik dağıtımı tamamlanacak, geriye kalan 65 milyon kişinin tamamına bu dağıtımın yapılması, mevcut fiziki alt yapı ile 2023 yılını bulacaktır. ifadelerini kullandı.

Vergi Gelecek İddiası

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart yaptığı açıklamasının devamında, kamuoyunda yeni yılda 90 TL'lik vergi gelecek yönündeki iddialara "Ancak 90 TL vergi alınacağı, 2017 yılı sonunda kimlik dağıtımının biteceği gibi dedikoduların yayılması ile vatandaşlarımız son günlerde nüfus müdürlüklerine koşmaktadır. Yeni kimliğe geçişte normal kimlik ücreti haricinde herhangi bir vergi alınmayacaktır. Kimliğini bu yıl sonuna kadar değiştirmeyene ceza verileceği gibi bir bilgi yalandır" şekline açıklık getirdi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara