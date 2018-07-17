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Cinsel Yönden Kabiliyetsizsin Dediler ve 3 Kişi... Adnan Oktar'ın Korkunç Eziyetleri

Adnan Oktar ve yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştikçe iğrenç gerçekler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Oktar'ın ve yanındakilerin 14 yaşındaki bir kıza yaptıkları adeta kan dondurdu.

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Cinsel Yönden Kabiliyetsizsin Dediler ve 3 Kişi... Adnan Oktar'ın Korkunç Eziyetleri

Adnan Oktar ve yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştikçe iğrenç gerçekler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Oktar'ın ve yanındakilerin 14 yaşındaki bir kıza yaptıkları adeta kan dondurdu.

17 Temmuz 2018 Salı 17:54
Cinsel Yönden Kabiliyetsizsin Dediler ve 3 Kişi... Adnan Oktar'ın Korkunç Eziyetleri

Adnan Oktar ve yapılanmasına yönelik soruşturma derinleşiyor ve soruşturma derinleştikçe korkunç detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Örgüt üyelerini kullanarak küçük kızlara tuzaklar kuran Adnan Oktar, emniyette hala sorgu sırasını bekliyor. Operasyon derinleştikçe korkunç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Adnan Oktar hakkında şikayetçi olan 14 yaşındaki P.T. isimli kız çocuğunun ifadeleri, küçük kızların nasıl tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. Örgüt üyelerinin tecavüzüne uğrayan 14 yaşındaki P.T., Adnan Oktar’a götürülmesi ve örgütten başından geçenleri şu korkunç ifadelerle açıkladı.

İKİ ARKADAŞINI ÇAĞIRDI, ZORLA...

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başından geçen korkunç olayı anlatan 14 yaşındaki P.T. isimli kız çocuğu, "14 yaşındayken beni örgüte kazandıran Ender Daban isimli üye, daha sonra cinsel yönden kabiliyetli olmadığımı söyleyerek evde otururken bir anda salona 2 arkadaşını çağırıp beni öpmeye okşamaya başladılar, karşı koysam da etkisiz kaldım. O sırada Kartal Göktan isimli şahıs beni cep telefonu ile kaydediyordu, çok korktum. Ender Daban yanımızdan ayrıldı, tekrar geldi ve benimle …. yoldan ilişki kurdu. Bu sırada ismini hatırlamadığım kişi ……… çalıştı, bunu yaptıktan sonra burnumu tıkadı, ….. çok korktum, boğulma hissiyle kendimi yanlarından uzaklaştırdım.'' ifadelerini kullandı.

ONUN EVİNE GÖTÜRDÜ

Kendini banyoya kilitlediğini anlatan genç kız ifadesini şu şekilde sürdürdü:

''Ender bana sakin olmamı bunların çok normal olduğunu söyleyerek içeri girdi, bütün vücudumu sıcak su ile yıkadı. Sonra bana seni bir büyüğümle tanıştıracağım dedi. Bende annesi babası sandım. Beni Adnan Oktar'ın Kandilli'deki stüdyo olarak tabir edilen yayın evine götürdü.''

''Çok korkmuştum titriyordum'' diyerek ifadesini sürdüren genç kız, ''Bana 'Sakin ol, benim korumamdasın, çok güçlüyüm, kimse senin kılına zarar veremez' dedi. Sonra Ender'i çağırdı, 'Bu kız bundan sonra benim, 18'e girince seninle evlenecek, kılına zarar gelmesin' dedi. Daha sonra ordan ayrıldık.'' ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 17.07.2018 17:44
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Adnan OktarAdnan Oktar TecavüzTacizHaber
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